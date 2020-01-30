شكرا لقرائتكم خبر عن القولون التقرحى وحصوات الكلى.. أمراض مختلفة مرتبطة بآلام المعدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمكن أن يكون ألم المعدة من الأمور الصعبة التي يتعرض لها الكثيرون، ولكن أوضح التقرير المنشور عبر موقع " self."، أن هناك العديد من العلامات التي تشير وتؤكد أن هناك مشكلة في الجسم يبرزها ويوضحها ألم المعدة، وهذا ما سنتعرف عليه خلال الأسطر القادمة.

أكد التقرير أن بعض الأشخاص الذي يتعرضون لألم الشديد في المعدة والذي يصاحبه إسهال دموي، فقد يكون علامة على الإصابة بمرض ينقله الطعام مثل بكتيريا السالمونيلا أو الشيجيلا ، هذه الأنواع من البكتيريا يتم انتقالها عن طريق تناول طعام ملوث، وأيضا نتيجة للإصابة بالتسمم الغذائي.

كما أوضح التقرير، أن الإصابة بألم في المعدة ويصاحبه الدم، يعد علامة على الالتهاب في المعدة والأمعاء، أو علامة على الإصابة بالقولون التقرحي، ويصاحب هذا الأمر الم شديد فى الجسم بشكل عام كالشعور بالتعب والرغبة في الغثيان وفقدان الوزن غير المبرر.

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نجد أن بعض الأشخاص يعانون من ألم شديد في المعدة الذي يصاحبه التقيؤ في الكثير من الأحيان، وهذا يعد دليلا علي الإصابة بأنفلونزا في المعدة، أو التهاب في بطانة المعدة.

أما في حالة التعرض والإصابة بألم شديد في المعدة والذي يصل إلي الظهر، فيكون هذا الأمر دليلا علي الإصابة بالتهاب في البنكرياس وهذا الأمر يتسبب في الشعور بألم في البطن العلوية ويمتد إلي الظهر مع الشعور بالغثيان وارتفاع درجة حرارة الجسم، أو التهاب المرارة ويصاحب الألم في البطن إلي الالم في الظهر والكتف.

وأكد التقرير، أن التعرض للإصابة بالألم في جانبين أو أسفل الظهر ويزداد الألم عند التبول، فهذا يعد دليلا علي الإصابة بحصوات الكلي، ولذا يجب التعرف علي هذه الأعراض لمعرفة أسبابه.