"ضمادة ذكية" تشخص الالتهابات البكتيرية عن طريق اللون

طور علماء صينيون ضمادة تساعد في تشخيص الالتهابات البكتيرية عن طريق تغيير اللون، حسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ووفقاً للصحيفة، فإن علماء بالأكاديمية الصينية للعلوم طوروا "ضمادة ذكية" تستشعر البكتيريا الموجودة في الجسم، وتطلق الأدوية للقضاء عليها.

وأكد العلماء الصينيون أن عملهم قد يساعد على تمهيد الطريق لـ"الاستخدام الرشيد" للمضادات الحيوية.





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وتعد مقاومة المضادات الحيوية واحدة من أكبر المخاطر التي تهدد الصحة العالمية، حيث يقدر عدد الوفيات بنحو ٧٠٠ ألف شخص في جميع أنحاء العالم كل عام بسبب العدوى المقاومة للعقاقير، بما في ذلك السل، وفيروس نقص المناعة البشرية، والملاريا، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية.

وطور العلماء مادة يمكنها تقييم البيئات الدقيقة، ثم دمجوا المادة التي وضعوها في الضمادات، واختبروها على الجروح في الفئران، وكانت الفئران مصابة ببكتريا "إي كولاي" الحساسة للعقاقير.

وخلال الاختبار، تغيرت الضمادة من الأخضر إلى الأصفر، وأطلقت مضادا حيويا لقتل الميكروبات، وعندما كانت البكتيريا المقاومة للعقاقير موجودة تحولت الضمادة إلى اللون الأحمر، بعد ملامستها لإنزيم ينتج عن الميكروبات المقاومة.

أما عندما تم الكشف عن البكتيريا فعرض الباحثون الضمادة للضوء، مما تسبب في إطلاق مادة كيميائية أضعفت البكتيريا، مما جعلها أكثر تفاعلاً مع الدواء.

وقال العلماء إن استشعار وعلاج الالتهابات البكتيرية بسرعة يمكن أن يساعد في تحسين تعافي المرضى، وكذلك كبح انتشار الميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية.

ويرى العلماء أن ضماداتهم خيار منخفض التكلفة للأساليب الشائعة لاستشعار المقاومة.