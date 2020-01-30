فندق صيني يواجه كورونا بـ"حبة الفول السوداني"

يستعين فندق في الصين يُستخدم حالياً في إطار إجراءات الحجر الصحي للأشخاص المشتبه في إصابتهم بفيروس "كورونا الجديد"، بروبوت لتقديم الطعام للمصابين.

ونقلت صحيفة "ذا إندبندنت" البريطانية عن وكالة أنباء "شينخوا" الصينية أن الروبوت المسمى "ليتل بينات" أو "حبة الفول السوداني الصغيرة"، يؤدي واجباته في فندق بمدينة هانجتشو بالصين، حيث يقيم ركاب رحلة بعد إصابتهم بالفيروس القاتل.

وأظهر فيديو الروبوت وهو يقف أمام أبواب المقيمين، حيث يقول "مرحباً جميعاً، ليتل بينات يقدم لك الطعام الآن".

ويضيف: "أتمنى لك وجبة شهية، إذا كنت في حاجة إلى أي شيء آخر فالرجاء إرسال رسالة إلى الموظفين على تطبيق (ويي تشات)".

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ويتم حالياً عزل 300 شخص في الفندق المكون من 16 طابقاً، مع استخدام العديد من الروبوتات في كل طابق.

وأغلقت السلطات الصينية إقليم ووهان، مصدر انطلاق الفيروس، منذ 23 يناير/كانون الثاني، وعلقت عدة شركات طيران رحلاتها إلى البر الرئيسي للصين في محاولة لمنع انتشار الفيروس، ويتم وضع الرعايا الأجانب الذين يتم إجلاؤهم من ووهان في مراكز الحجر الصحي.

وأودى تفشي فيروس كورونا الجديد بحياة 170 شخصاً في الصين، بالإضافة إلى 7711 حالة عدوى.



