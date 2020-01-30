"يتصرفون كأطفال كبار".. الرجال سبب رئيسي في توتر زوجاتهم

تشكل المطالب المستمرة المصاحبة لتربية الأبناء عبئاً هائلاً على الأمهات والآباء، لكن دراسة حديثة وجدت أن الأزواج يتسببون في مستويات أعلى من التوتر لدى زوجاتهم مقارنة بأبنائهم.

وشاركت 7 آلاف أم في مسح جديد، وقالت 46% منهن إن أزواجهن يفرضن عليهن مزيداً من التوتر في حياتهن اليومية مقارنة بالأطفال، وفقاً لصحيفة "ميرور" البريطانية.

وشكت أخريات من إن أزواجهن يتصرفون وكأنهم "أطفال كبار" لا كـ"شركاء مماثلين".

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وأعربت أمهات عن اعتقادهن أن التوتر الذي ينتابهن مختلف تماماً عن التوتر الذي يمر به الآباء.

وأقرت واحدة من أصل 5 مشاركات أنه من بين المصادر اليومية للتوتر عدم الحصول على الدعم والمساعدة الكافيين من الزوج.

ووجدت الدراسة أيضاً أن ثلاثة أرباع الأمهات يشعرن بأن غالبية مهام التربية والشؤون المنزلية تقع على عاتقهن بصورة أكبر، وأن أكثر ما يجعلهن يشعرن بالتوتر هو عدم حصولهن على وقت كاف لإنجاز كل تلك المهام يومياً.

في السياق، توصّل مسح شارك فيه 1500 أب إلى أن الآباء يشعرون أنهم يشاركون بقدر كبير في تربية الأبناء ولا يحصلون على أي تقدير في المقابل.

وقال ثلث المشاركين إن كل ما يرغبون فيه هو كلمة شكر بين الحين والآخر وإقرار من الزوجات بالعمل الذي يقومون به.