أخصائي علم أوبئة: اختبار لقاح لـ"كورونا" يتطلب 3 أشهر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال أخصائي علم الأوبئة الشهير لي لانجوان، إن اختبار لقاح لمواجهة فيروس كورونا الجديد، أمر يستغرق 3 أشهر على الأقل.
وأضاف "لانجوان" وهو رئيس مختبر تشخيص الأمراض المعدية وعلاجها بالصين، في حوار مع وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" أنه جرى عزل سلالتي الفيروس الملائمتين لتطوير لقاح.
وأودى تفشي فيروس كورونا الجديد، الذي انطلق في مدينة ووهان بوسط الصين في ديسمبر/كانون أول، بحياة 170 شخصاً في الصين، بالإضافة إلى 7711 حالة عدوى.
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