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هدير عادلالخميس 2020/1/30 08:42 م بتوقيت أبوظبي
طاقم طبي ينقل أحد المصابين بفيروس كورونا في هونج كونج
ذكرت صحيفة "تليجراف" البريطانية أن الرحلة الجوية التي كان مخططا لها لنقل البريطانيين من مدينة ووهان الصينية إلى البلاد لن تجرى، الخميس.
وكانت الحكومة البريطانية تنتظر نقل نحو 200 مواطن بريطاني جواً من الصين، لكن ما زالت بانتظار التصاريح الصينية من أجل الجسر الجوي.
من جانبها، أوضحت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن عملية إخلاء البريطانيين العالقين في بؤرة انتشار فيروس كورونا شهدت حالة من الفوضى، الأربعاء، في ظل عدم حصول طائرتهم على التصاريح اللازمة من الجانب الصيني.
وقال متحدث باسم الخارجية البريطانية إنهم يبذلون قصارى جهدهم لإعادة البريطانيين الموجودين في ووهان سالمين إلى البلاد.
ويبحث مسؤولون بريطانيون نقل مواطنيهم إلى قاعدة عسكرية ما أن يصلوا من الصين، حسب ما قالته وزارة الصحة، الأربعاء، وسيتم وضعهم في حجر صحي لمدة 14 يوماً.
من جانبها، ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكي، أن الأمريكيين العالقين في ووهان التي شهدت تفشي فيروس كورونا الجديد، ينتظرون إخلاءهم من المدينة، مع تخطيط الولايات المتحدة لمزيد من الرحلات الجوية.
وأوضحت الصحيفة أن الأمريكيين الموجودين في ووهان ربما سيحصلون أخيراً على فرصة للمغادرة، بعدما أعلنت الخارجية الأمريكية، الخميس، أنها ترتب مزيدا من الرحلات لإخلاء مواطنيها العالقين في المدينة الصينية الواقعة في بؤرة تفشي فيروس كورونا المميت.
وجاء هذا التطور بعدما أعرب عدد من الأمريكيين العالقين في المدينة عن غضبهم بشأن وضعهم هناك، وعدم وجود اتصالات كافية مع المسؤولين الدبلوماسيين.
ونقلت الصحيفة عن وزارة الخارجية أن الرحلات الإضافية ستبدأ في 3 فبراير/شباط، وأن أولئك المواطنين سيخضعون لفحوصات وعمليات مراقبة صحية.
كانت هذه تفاصيل خبر "كورونا الجديد".. بريطانيون وأمريكيون في ووهان يأملون العودة لبلادهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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