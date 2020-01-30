مصر تجلي مواطنيها من ووهان الصينية بعد تفشي "كورونا"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صحة رويترز الخميس 2020/1/30 08:36 م بتوقيت أبوظبي الخميس 2020/1/30 08:36 م بتوقيت أبوظبي حالات الإصابة بالفيروس حول العالم بلغت أكثر من 8100

أعلنت الحكومة المصرية، الخميس، أن مصر تعد رحلة خاصة لإجلاء مواطنيها من مدينة ووهان الصينية، موطن تفشي فيروس "كورونا الجديد". وسيتم وضع القادمين في الحجر الصحي لمدة 14 يوماً لدى عودتهم إلى البلاد لتجنب انتقال العدوى. وأودى فيروس كورونا بحياة 170 شخصاً حتى الآن جميعهم صينيون، وبلغت حالات الإصابة بالفيروس حول العالم أكثر من 8100 شخص.

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