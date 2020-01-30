"كورونا الجديد" يحتجز 7 آلاف شخص على متن سفينة إيطالية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اضطر آلاف الأشخاص للبقاء على متن سفينة سياحية في ميناء تشيفيتافيكيا، بالقرب من روما، بسبب وجود حالة إصابة مشتبه بها بفيروس كورونا المتحور الجديد.
وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا"، أن هناك نحو 7 آلاف شخص على متن السفينة السياحية "كوستا سميرالدا"، التي تديرها شركة كوستا كروسيرا، ومن بينهم أفراد الطاقم.
وقال متحدث باسم كوستا كروسيرا: "هناك حالة واحدة مشتبه بها، وهي امرأة من ماكاو. سلطات الصحة العامة تتحقق من الموقف".
وغادرت كوستا سميرالدا من ميناء سافونا شمالي إيطاليا، وتوقفت في مرسيليا وبرشلونة وبالما دي مايوركا قبل الوصول إلى تشيفيتافيكيا.
ووفقا لوكالة الأنباء الإيطالية، فإنه تم عزل المرأة البالغة من العمر 54 عاماً مع زوجها الذي لا يظهر عليه أي أعراض.
وقالت شركة كوستا كروسيرا في بيان إن الأولوية بالنسبة لها هي "ضمان صحة وسلامة الضيوف وأفراد الطاقم"، وإنها "سوف تمتثل تماما" للوائح السلطات الصحية.
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