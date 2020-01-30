سيدة خائنة تصطحب عشيقها لشقة دعارة فتفاجأ بزوجها أمامها

لأنها سيدة خائنة لزوجها فكرت في مكان يليق بها مع عشيقها الذي أرادت معاشرته فما كان منها إلا أن اصطحبته إلى شقة تعد وكرًا للدعارة، لكن حلمها الشيطاني لم يكتمل وداهمتها الشرطة، وفوجئت بزوجها أمامها، حيث كان يراقبها وقام بإبلاغ الشرطة.

وفي التفاصيل فقد شك زوج في سلوك زوجته وخروجها من المنزل وحديثها في الهاتف كثيرًا، فقرر مراقبتها ليكتشف خيانتها له، حيث رآها تلتقي عشيقها وتأخذه إلى شقة للمارسة الرذيلة.

تماسك الزوج ولم يرتكب جريمة في زوجته أو عشيقها وقرر إبلاغ قوات الشرطة، وتأكيده لهم بأن زوجته تخونه الآن وترتكب الزنا، حضرت على الفور قوات الشرطة وداهمت شقة الدعارة بمدينة أكادير بالمغرب.

وتبين أن السيدة وعشيقها في حالة سكر تام، تم إلقاء القبض عليهما وقررت النيابة حبسهما على ذمة التحقيقات في القضية، إذ وجهت لها تهمة الفساد الخيانة الزوجية والزنا.

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