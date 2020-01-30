تعرفي علي أبرز طرق توحيد لون البشرة بالليزر

إذا كنت مقبلة على إجراء عملية توحيد لون البشرة بالليزر، فسوف نعرفك اليوم على آلية عمل هذه التقنية والإجراءات التي ستحتاجين لاتخاذها بعد العملية لكي تكوني على دراية بالإجراءات التي تنتظرك أثناء وبعد توحيد لون البشرة بالليزر.

آلية عمل تقنية توحيد لون البشرة بالليزر

تعتمد تقنية توحيد لون البشرة بالليزر على نوع الليزر المستخدمة:

استخدام تقنية IPL لتوحيد لون البشرة

علاج IPL هو نوع من العلاج بالليزر لتصبغات البشرة، حيث يحفز علاج IPL نمو الكولاجين داخل الأدمة. وعادة ما يتطلب جلسات متعددة. ويستخدم IPL في مشاكل التصبغ وتستجيب البقع المسطحة بشكل خاص لهذا العلاج. ويشدد الأطباء على اتباع هذا النوع من العلاج في الشتاء لأن أشعة الشمس تكون خفيفة.

تقنيّة Q-Switch بالليزر لتوحيد لون البشرة:

وهو علاج ليزر Q-Switch يعمل على بث طاقة ضوئيّة بنبضات قصيرة جدّاً لتفتيت الميلانين في معالجة مناطق البقع الداكنة، ولا يتم مساس الجلد السليم المحيط بالبقع. ويساهم هذا العلاج في تبيض البقع الداكنة بشكلٍ فوري.

تقنيّة Fraxel Laser لتوحيد لون البشرة

هي تقنيّة حديثة لتوحيد لون البشرة، وتعمل على اختراق المنطقة الداكنة فقط لتعزيز نموّ الكولاجين وإعادة المرونة إلى الجلد.

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الآثار الجانبية عند توحيد لون البشرة بالليزر

يترافق هذا الإجراء مع احمرار والانتفاخ في المنطقة المعالجة تدوم لعدة أيام فقط.

تزيد حساسية البشرة من أشعة الشمس بعد توحيد لون البشرة بالليزر.

يصاحب هذا الإجراء بعض الآلام أثناء عملية توحيد لون الجسم بالليزر، لكنه يزول بعد الإنتهاء من العلاج.

عدم تطبيق أي نوع من المكياج أو الكريمات التي تحتوي على عطور أو مواد كيميائية على الجسم لمدة 48 ساعة بعد إجراء الليزر.

تطبيق واقي شمس وتجنّب أشعة الشمس القويّة في أوقات النهار بعد إجراء الليزر، ويفضل إجراء توحيد لون الجسم بالليزر في أيّام الشتاء، حين تكون أشعّة الشمس أقلّ قوّة من فصل الصيف.

استخدام مرطبات وكريمات بناء على رأس أخصائي الجلدية لترطيب البشرة وتخفيف التقشير.

استخدام مكعبات ثلج على المنطقة المتورمة والمتهيجة.

هذا ما ينتظرك عند توحيد لون البشرة بالليزر، استشيري طبيبك واتخذي الإجراءات الأنسب لك ولا تعتمدي على أي مصادر غير موثوقة في هذه العملية ولو كانت بدائل أرخص فمن الممكن أن تكلفك النتائج السلبية إجراءات علاجية طويلة الأمد ومكلفة للغاية.

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