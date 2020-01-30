كيفية اختيار لون المناكير المناسب بحسب لون البشرة والملابس

ان الاجابة على تساؤلك كيف اعرف لون المناكير المناسب لي حسب لون البشرة سنقدم لك لتعرفي ما يناسبك وتضفي سحراً وجاذبية على اطلالتك في يومياتك ومناسباتك.

لون المناكير المناسب حسب لون البشرة:

للبشرة السمراء: ان صاحبات البشرة السمراء يليقن بهن الالوان الفاتحة جداً والقوية الى جانب الوان النيون، وحتى يمكنك ان تختاري المناكير بالوان داكنة وهي كلها الوان تتلاءم مع لون بشرتك. الا اننا ننصحك بالابتعاد عن المناكير باللون البني الذي يمكن ان ينعكس بصورة سلبية على لون بشرتك.

للبشرة الحنطية: ننصحك بالابتعاد عن الالوان الفاتحة جداً فهي ستظهر بشرتك باهتة، وننصحك باعتماد الالوان القوية مثل الفوشيا والمناكير باللون الاحمر والاخضر والزهري المائل الى الوردي. كذلك، ننصحك بتجنب الالوان الصفراء والبرتقالي.

للبشرة البيضاء: هذه البشرة تناسبها الالوان الفاتحة والهادئة، وهي تظهر اظافرك اجمل وتمنحك لمسة راقية. لذلك، ننصحك بان تجربي المناكير باللون النيود وكذلك يمكنك ان تعتمدي اللون الابيض والوردي الفاتح والبيج والبني. ننصحك بالابتعاد عن الوان مناكير النيون لانها ستجعل بشرتك تبدو داكنة. في حين ان المناكير بالوان داكنة اعتمديها خلال اطلالتك الليلية.

كيف اعرف لون المناكير المناسب لي بحسب الملابس:

يمكنك ان تختاري الالوان المحايدة وتقومي بتطبيقها على اظافرك كالابيض والاسود وهي ستكون ملائمة لكل ملابسك.

ننصحك بالابتعاد عن اعتماد لون طلاء الاظافر بنفس لون الملابس، بل اختاري اللون المقابل للون ملابسك والذي يضفي جاذبية على اظافرك لتلفتي الانظار.

يمكنك ايضاً في حال كنت تلبسينملابس فيها نقوش ان تختاري لون اصغر نقشة على ان يكون هو لون المناكير الذي ستقومين بتطبيقه على اظافرك.

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