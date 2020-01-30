أطباء يكتشفون مفاجأة عمرها 10 سنوات داخل دماغ رجل

توصل أطباء لأسباب شكوى مواطن أمريكي دائمة من الصداع والتي استمرت عدة أشهر، وكشفت الفحوصات عن وجود دودة شريطية داخل مخ الرجل الذي يدعى جيراردو، مستقرة في مكانها منذ 10 سنوات، وتعرض جيراردو لأولى مشاكله الصحية بشأن الدودة العام الماضي، حينما تعرض للإغماء خلال مباراة كرة قدم، ونجح الأطباء في إخراج الدودة من مخ جيراردو، بجراحة دقيقة.

وأشار الأطباء إلى أن الدودة دخلت جسم جيراردو عندما تناول وجبة من لحم الخنزير غير مطهية جيدا في المكسيك، قبل 10 سنوات، وقال الرجل إنه كان يشعر بألم شديد كان يدفعه للتعرق من قوته، إلى جانب القيء المستمر، وهي حالة نادرة بحسب وصف الأطباء.

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