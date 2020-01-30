تعرف علي أهم وأبرز فوائد الكريز

الكريز من الفواكه المحببة خاصة للأطفال وتحتوى على فوائد صحية هامة، فيحتوى على هرمون الميلاتونين الذي يسهل النوم الجيد، الكريز منخفض في السعرات الحرارية ويحتوي على فيتامينات تزيد من التمثيل الغذائى، والكريز من أكثر الفواكه التي تعزز الطاقة، فهذه الفاكهة الحمراء النابضة بالحياة هي مزيج رائع من النكهات الحلوة مع مجموعة من الحامض وتضيف أفضل مزيج من الألوان إلى الحلويات.

ووفقا لموقع food يمكن أن يؤكل الكريز كفاكهة نيئة أو يمكن استخدامه أيضًا في مجموعة متنوعة من الوصفات مثل الكعك والفطائر، والكريز يدخل فى العديد من الوصفات التى تحمل الكثير من الفوائد الصحية فهو غني بالمواد المضادة للاكسدة، وهو مضاد للالتهابات ، ويفيد في الوقاية من النقرس وعلاجه. كما أنه واحد من عدد قليل جدًا من الفواكه التي تحتوي على "الميلاتونين ،الذي يمكن أن يساعد في علاج الأرق.

فوائد الكريز الصحية

يعالج الأرق

يحتوي الكريز على هرمون يدعى الميلاتونين يسهل النوم الهادئ، الميلاتونين هو هرمون ينتج عن الغدة الصنوبرية في المخ، من المعروف أن تنظم دورات النوم والاستيقاظ والتحكم في ساعة الجسم الداخلية.

يسهل فقدان الوزن

الكريز منخفض في السعرات الحرارية كما أنه غنى بالفيتامينات التي تقوي عملية الأيض وتحتوي على نسبة معتدلة من الماء تطرد السموم من الجسم.

يقلل من ارتفاع ضغط الدم

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يحتوي الكريز على كمية جيدة من البوتاسيوم ، وبالتالي يساعد في إزالة محتوى الصوديوم الزائد من الجسم ويوازن بين كمية البوتاسيوم والصوديوم مما يساعد تلقائيًا في الحفاظ على مستويات ضغط الدم.

يمنع أمراض القلب والأوعية الدموية

تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في الكريز والتي تسمى الانثوسيانين في خفض مستويات الكوليسترول الضار ، وتنظيم ضغط الدم ومحاربة الجذور الحرة التي قد تسبب الالتهابات هذا يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

يكافح الشيخوخة

الكريز غني بالمواد المضادة للاكسدة ، تحارب مضادات الأكسدة الجذور الحرة التي تجعل البشرة تبدو باهتة، هذا يجعل البشره تشعر أصغر سنا وأكثر صحة، يمكن أن يساعد الكريز في إزالة البقع الداكنة من الجلد والتي قد تظهر بسبب أضرار أشعة الشمس.

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