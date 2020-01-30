تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيك الشوكولاتة الداكنة

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- العسل : كوب

- طحين : كوب وثلاثة ارباع الكوب

- بودرة الكاكاو : ثلاث أرباع الكوب (داكنة)

- بيكنج بودر : ملعقة صغيرة ونصف

- بيكنج صودا : ملعقة صغيرة ونصف

- ملح : ملعقة صغيرة

- البيض : 2 حبة

- حليب : كوب

- الزيت النباتي : نصف كوب

- الفانيليا : ملعقتان صغيرتان

- الماء : ثلاث أرباع الكوب (مغلي)

- كريمة : كوبان (كريمة الشوكولاتة / للتزيين) الطريقة: 1. سخني الفرن على حرارة 350 درجة. 2. جهزي صينيتين دائريتين مقاس 8 انش وادهنيها بالزيت ورشة طحين. 3. اخلطي الطحين والكاكاو والسكر والبيكنج باودر والبيكنج صودا والملح في وعاء واتركيه جانبا. 4. أضيفي البيض والحليب والزيت والفانيلا واخفقي لمدة دقيقتين. 5. أضيفي الماء المغلي واخفقي حتى تتمازج المكونات ويصبح المزيج ناعماً. Advertisements 6. صبي المزيج في الصواني المجهزة وأدخليه الفرن لمدة 35 دقيقة أو حتى ينضج الكيك. 7. أخرجي الكيك من الفرن واتركيه لمدة 10 دقائق حتى يبرد ثم ازيلي الكيك من القوالب واتركيه ليبرد تماما. 8. إدهني إحدى الكيكات بالكريمة ثم ضعي الكيكة الأخرى فوقها وزيني الوجه بباقي كمية الكريمة. 9. ضعي الكيك بالثلاجة حتى يبرد ثم قطعيها و قدميها. قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير حلى كيك الشوكولاتة بالكريمة والتوت تعرفي على طريقة إعداد وتحضير حلو الكاكاو

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