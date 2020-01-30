تعرفي على طريقة إعداد وتحضير بسكويت الشوفان

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- الشوفان : 8 ملاعق كبيرة

- طحين : كوب (نخالة)

- طحين : ربع كوب

- البيض : 1 حبة

- الفانيليا : ملعقة صغيرة

- زيت الذرة : 2 ملعقة صغيرة

- بيكنج بودر : ملعقة صغيرة

- القرفة : 2 ملعقة صغيرة (مطحونة)

- سكر : نصف كوب (دايت)

- حليب : نصف كوب (خالي الدسم) الطريقة: 1. نخلط الشوفان والنخالة والطحين والبيكينج باودر والقرفة والسكر في إناء مناسب. 2. في وعاء صغير نخلط البيضة والزيت والفانيليا. 3. نمزج الخليطين إلى أن تتكون عجينة شبه لينة. Advertisements 4. يوضع ورق الزبدة الخاص بالفرن في صينية، ثم يتم تحضير أقراص صغيرة. تدخل الصينية إلى الفرن على نار هادئة إلى أن تنضج. قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الموكا بالفانيليا تعرفي على طريقة إعداد وتحضير حلى الشوفان

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