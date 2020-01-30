تعرفي على طريقة إعداد وتحضير هوت شوكليت

المقادير

- بودرة الكاكاو : ملعقة كبيرة

- العسل : ملعقة كبيرة

- حليب : ثلاث أرباع الكوب (خالي الدسم)

- ماء ساخن : ربع كوب الطريقة: 1. اخلطي الكاكاو البودرة مع العسل والماء في فنجان. 2. أحضري مضرب واضربي الحليب، ثم أضيفيه إلى الكاكاو، واضربي مرة أخرى. Advertisements 3. يمكن إضافة الكاكاو الخام على الوجه للتزيين. قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير حلو الكاكاو تعرفي على طريقة إعداد وتحضير رز بحليب

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