تعرفي على طريقة إعداد وتحضير فرنش توست

القاهرة - لايف ستايل المقادير - للتزيين : التوت الأحمر : 5 ملاعق كبيرة

التوت الأسود : 5 ملاعق كبيرة

سكر البودرة : 5 ملاعق صغيرة - توست : 10 قطع (أبيض / شرائح)

- حليب : كوب (خالٍ من الدسم)

- العسل : ربع كوب (وملعقة كبيرة كمية إضافية)

- الزبدة : 5 ملاعق صغيرة الطريقة: Advertisements سخّني الحليب في قدر على نار هادئة. عندما يصبح فاتراً، أطفئي النار وارفعي القدر.

زيدي العسل إلى الحليب. حرّكي حتى يتجانس المزيج.

سخّني مقلاة غير لاصقة على نار متوسطة إلى هادئة. ذوبي فيها ملعقة صغيرة من الزبدة.

غمّسي شريحة من الخبز من الجهتين بمزيج الحليب. ضعيها في المقلاة واطهيها لحوالي دقيقتين من كلّ جهة حتى تنضج. كرّري العملية حتى انتهاء الكمية.

ضعي الفرنش توست في طبق التقديم. زيّني بالتوت الأحمر، التوت الأسود والسكر البودرة. قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير رز بحليب تعرفي على طريقة إعداد وتحضير عصير التوت البري

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