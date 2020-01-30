تعرفي على طريقة إعداد وتحضير حلى الشوفان

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- الجزر : 1 حبة (متوسط الحجم / مقشر ومفروم)

- الزبدة : نصف كوب (زبدة اللوز)

- سيرب : نصف كوب

- جوز الهند : 2 كوب

- الشوفان : 2 كوب

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- الفانيليا : نصف ملعقة صغيرة

- القرفة : ملعقة صغيرة (مطحونة)

- حبيبات الشوكولاتة : نصف كوب (بيضاء / اختياري) الطريقة: ضعي الجزر في محضرة الطعام واهرسيه.

ازيلي الجزر من محضرة الطعام.

ضعي في محضرة الطعام الشوفان وجوز الهند واطحنيه حتى يصبح ناعماً.

أضيفي الجزر المطحون سابقاً وزبدة اللوز والقرفة والملح والفانيلا والسيرب واطحني المزيج حتى يصبح ناعماً وطرياً.

أضيفي حبيبات الشوكولاتة البيضاء واخلطي.

اصنعي كرات متوسطة الحجم وضعيها في صينية مبطنة بورق الزبدة في الثلاجة لمدة ساعة ثم قدميها. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الموكا بالفانيليا تعرفي على طريقة إعداد وتحضير البيتيفور بالزبدة

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