واشنطن تشكل فريق عمل مُكون من 12 مسؤولًا للتعامل مع فيروس "كورونا"

أعلن البيت الأبيض اليوم الخميس عن تشكيل فريق عمل من 12 مسؤولاً ضمن الاستعدادات للتعامل مع فيروس كورونا، وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن الفريق يقوده وزير الصحة والخدمات البشرية، أليكس آزار، ويتم تنسيق عمله عبر مجلس الأمن القومي. وأضافت أن الفريق يعقد اجتماعات منذ يوم الاثنين.

وذكر البيت الأبيض أن خطر الإصابة بالنسبة للأميركيين ما زال ضئيلاً، وفي سياق متصل، ذكر وزير الخارجية النيوزيلندي وينستون بيترز أن حكومة بلاده بصدد إرسال طائرة لإعادة رعاياها العالقين في معقل تفشي فيروس كورونا بمدينة ووهان الصينية.

وستقوم الطائرة بنقل نحو 300 راكب من ووهان إلى نيوزيلندا مباشرة.

وقال وزير الصحة ديفيد كلارك لوسائل إعلام إن الحكومة لا تزال تعمل على خطط لوضع العائدين من ووهان قيد الحجر الصحي. ويوجد حالياً 53 نيوزيلندياً مسجلين في ووهان. وأكد كلارك عدم وجود أي حالة إصابة بالفيروس في نيوزيلندا.

وذكرت وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مارسودي اليوم أن حكومة بلادها تقوم بإعداد إجراءات لإجلاء الإندونيسيين من منطقة الحجر الصحي في الصين.

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وقالت مارسودي لصحافيين في جاكرتا إن وزراء الحكومة يناقشون سبلاً لمنع انتشار الفيروس في إندونيسيا، حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء. وأضافت أن الحكومة الصينية أبدت استعدادها لتسهيل عملية الإجلاء. ويعيش نحو 243 إندونيسيا، معظمهم طلاب، في منطقة الحجر الصحي بالصين.

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وارتفع عدد الوفيات بسبب الفيروس إلى 170 في الصين فيما جرى اكتشاف المزيد من حالات الإصابة، كما كشف عن إصابات بالفيروس في ما لا يقل عن 15 دولة أخرى.

وبرصد أول حالة إصابة في التبت أصبحت هناك حالات إصابة بالفيروس في كل إقليم ومنطقة بالبر الرئيسي الصيني.

ومن المقرر أن تعقد منظمة الصحة العالمية جلسة مغلقة في جنيف اليوم الخميس لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كان الانتشار السريع للفيروس يمثل الآن حالة طوارئ عالمية.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس في مؤتمر صحافي أمس الأربعاء: «تطور الفيروس في الأيام القليلة الماضية، خاصة في بعض البلدان، يثير قلقنا»، مشيراً إلى ألمانيا وفيتنام واليابان. وأضاف: «رغم أن الأعداد خارج الصين لا تزال صغيرة نسبياً فإنها تنطوي على احتمال تفشٍ أكبر بكثير».

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