تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سلطة العدس بالخضار

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- عدس بنّي : كوب (مسلوق ومصفى)

- طماطم : 1 حبة (مفرومة)

- البروكولي : كوب (مقطع زهرات صغيرة)

- البصل : 1 حبة (مفروم ناعم)

- بقدونس : ربع كوب (مفروم)

- عصير الليمون : ملعقة كبيرة

- زيت الزيتون : ملعقة كبيرة

- ملح : ربع ملعقة صغيرة

- الكمون : ربع ملعقة صغيرة (مطحون)

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة الطريقة: اخلطي البصل والعدس مع البقدونس والطماطم والبروكلي في طبق.

أضيفي عصير الليمون وزيت الزيتون والملح والكمون والفلفل الأسود وحركي السلطة حتى تمتزج المكونات وقدميها فوراً. Advertisements قد يهمك أيضا: روستو لحم محمر بالبطاطس والطماطم تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سلطة الفلفل الحارة

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