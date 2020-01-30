تعرفي على طريقة إعداد وتحضير ساندويش الزنجر

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- صدر الدجاج : 4 صدور (مخلي من العظم)

- دقيق : 3 ملاعق كبيرة

- النشاء : ملعقة كبيرة

- الفلفل الاحمر الحار : رشّة

- خس : نصف كوب

- المايونيز : 2 ملعقة كبيرة

- الكاتشاب : 2 ملعقة كبيرة

- خبز البرغر : 4 أرغفة

- جبن الشيدر : 4 شرائح

- الفلفل الأبيض : نصف ملعقة صغيرة

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- الفلفل الاحمر الحار : نصف ملعقة صغيرة

- الخردل : نصف ملعقة صغيرة الطريقة: قلبي الدقيق والنشاء والفلفل الأحمر الحار جيداً حتى تتجانس.

تبلي صدور الدجاج بالملح والفلفل الأبيض والأسود والخردل، وتترك في الثلاجة لمدة ساعة.

غمسي صدور الدجاج بتتبيلة خلطة الدجاج، حتى تتغطى بشكل كامل.

اقلي صدور الدجاج في الزيت الغزير، ثم صفيه من الزيت الفائض.

جهزي الخبز بدهنه بالكاتشاب، والمايونيز، ووضع قطع الدجاج المقلية، ثم ضعي شرائح من أوراق الخس، وشرائح الطماطم، وشريحة من جبن الشيدر. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير المكرونة بالدجاج تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كبسة الدجاج

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