شكرا لقرائتكم خبر عن هل يمكن زراعة شعر الذقن واللحية؟.. مراكز كوينز للتجميل وزراعة الشعر تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هناك الكثير من الرجال يكون لديهم فراغات في منطقة الذقن واللحية مما يسبب لهم الإحراج.

مراكز كوينز للتجميل وزراعة الشعر تجيب في التقرير التالي لـ ”الخليج 365” عن التساؤل المتعلق بإمكانية زراعة شعر الذقن واللحية.

من الممكن زراعة شعر الذقن واللحية للرجال، حيث يتم تحضير المريض بفحصه جيدا والتعرف على جميع المناطق التي بها فراغات وتحديدها ، ثم نقوم بعرض فيديو موضح على المريض ليتعرف على مراحل زراعة الشعر.

تبدأ عملية زراعة الشعر بوضع البنج الموضعي وهي مرحلة تهيئة المنطقة التي يتم زراعتها، ثم بعد ذلك تبدأ مرحلة الأقتطاف وهي تعني سحب البصيلات من المنطقة المانحة وهي تلك المنطقة الموجودة خلف الرأس، لأن تلك المنطقة ليست بها مستقبلا التستيرون، فالشعر الذي يتم زراعته من تلك البصيلات لا يتساقط مرة أخرى.



8 خطوات لزراعة شعر الذقن واللحية في مراكز كوينز

بعد ذلك تبدأ مرحلة فتح القنوات وهي مرحلة تهيئة الجلد لوضح تلك البصيلات، تلك المرحلة تستغرق نصف ساعة إلي ساعة على الأكثر.

أما المرحلة الأخيرة وهي مرحلة زراعة شعر الذقن واللحية والتي تتم وفقاً للبروتوكول الذي تم الاتفاق عليه مع الحالة مسبقاً، للوصول إلى أفضل نتيجة ممكنة.



3 معلومات هامة حول زراعة الذقن واللحية في مراكز كوينز

تتم الزراعة بطريقة غير مؤلمة تماماً، لأنه يتم استخدام بنج موضعي حيث يستطيع المريض خلال فترة الزراعة سماع الموسيقى ومتابعة تليفونه المحمول ويأكل ويشرب بشكل طبيعي.

بعد انتهاء عملية الزراعة يتم المتابعة مع الفريق المختص داخل مراكز كوينز، حيث يتم عمل جلسات البلازما والميزوثرابي، والأدوية التي لا بد أن يتناولها حتى نصل إلي أفضل نتيجة ممكنة.

ولمزيد من المعلومات والنصائح الطبية في مجال التجميل وزراعة الشعر يمكنك الاطلاع على صفحة مراكز "كوينز" للتجميل وزراعة الشعر:

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