شكرا لقرائتكم خبر عن 6 نصائح أساسية بعد إجراء عملية تكميم المعدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - السمنة من الأمراض المزعجة التى تزيد من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، فمرض السمنة أكثر عرضا للإصابة بمرض السكر والقلب وتصلب الشرايين، كما أنه يزيد من خطر الإصابة بمشاكل العظام والتهاب المفاصل نظرا لزيادة الوزن، فهناك حلول عديدة لإنقاص الوزن أبرزها اتباع نظام غذائى وممارسة التمارين الرياضية وبعض الحالات تحتاج لأجراء عملية"تكميم المعدة".

وحسب ما ذكره موقع webmd فإن عملية تكميم المعدة إحدى العمليات الجراحية التى يلجأ إليها البعض لإنقاص الوزن عبارة عن قص جزء من المعدة بحوالى 70 لـ 80% بهدف تصغيرها والشعور بالشبع وامتلاء المعدة وبالتالى عدم الاكثار فى تناول الطعام بشكل كبير.

كما ذكر الموقع بعض النصائح التى يجب اتباعها بعد اجراء عملية تكميم المعدة وهى:

نصائح بعد إجراء عملية تكميم المعدة

1: ينصح دائما بالاهتمام بتعليمات الطبيب وتناول الأدوية فى مواعيدها المضبوطة حتى لا يتعرض المريض لأى آثار جانبية.

2:تناول كميات قليلة من الطعام على فترات متقطعة ، فمن الممكن تناول خمس وجبات بكميات صغيرة.

3:ممارسة التمارين الرياضية يساعد على انقاص الوزن ، لذلك ينصح بعد اراء العملية ومرور مرحلة التعافى المواظبة على ممارسة التمارين الرياضية التى تساعد على حرق الدهون وانقاص الوزن.

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4:الاكثار من شرب المياه والسوائل الطبيعية التى تعمل على تعزيز صحة الجسم.

5: ينصح دائما بتجنب تناول الوجبات الدسمة التى تحتوى على زيوت ودهون تؤثر على صحة الجسم وتسبب التخمة وزيادة الوزن، واستبدالها بتناول الخضروات والفواكه الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعزز صحة الجسم وتحافظ على رشاقته.

6:الابتعاد عن تناول المشروبات الغازية والتى تحتوى على نسبة عالية من السكريات، حيث انه تعمل على زيادة الوزن وتراكم الدهون فى الجسم.

بعد اجراء عملية تكميم المعدة يعتاد المريض على تناول كميات بسيطة من الطعام لذلك ينصح بالاهتمام بالتغذية السليمة وتناول الأطعمة المفيدة فقط.