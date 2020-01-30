البكاء جيد لصحتك

كشفت نتائج دراسة جديدة نشرت في المجلة العلمية (Emotion) أن البكاء من شأنه أن ينعكس بشكل إيجابي على صحتك.
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وأوضح الباحثون القائمون على الدراسة، أنه خلال التجربة، كلب من المشاركين مشاهدة مقاطع فيديو حزينة من ثم وضع أيديهم في ماء مثلج، ولاحظ الباحثون أن أولئك الذين بكوا خلال مشاهدة هذه المقاطع، كان تعامل جسمهم مع الماء المثلج أفضل مقارنة بغيرهم.
وأشار الباحثون أن المجموعة التي بكت، كان معدل التنفس لديها والتحمل خلال التجربة أكبر مقارنة بالاخرين.
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