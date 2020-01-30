شكرا لقرائتكم خبر عن علامات الاصابة بسرطان المبيض وعوامل تزيد من الخطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - السرطان من الامراض الخطيرة التى تهدد حياتنا بالخطر، حيث انتشر السرطان بشكل كبير فى الفترة الأخيرة وحتى الآن لم يعرف سبب محدد للإصابة به كما يوجد أنواع مختلفة للأمراض السرطانية، ومنها سرطان "الثدى، القولون، المعدة، الجلد، البروستات"، وسرطان المبيض وهو من الأمراض السرطانية التى تصاب بها السيدات دائما.

وحسب ما ذكره موقع medicalnewstoday فإن هناك علامات مختلفة للإصابة بأعراض سرطان المبيض ومنها

أعراض سرطان المبيض

1:تواجه المريضة ألم شديد وضغط فى منطقة الحوض.

2:نزيف مهبلى غير متوقع.

3:ألم شديد فى البطن والظهر.

4:انتفاخ البطن الملحوظ.

5:الشعور بالشبع سريعا بعد تناول الطعام.

6:تغيرات فى انماط التبول.

7:تغيرات فى المعدة واضطرابات فى الجهاز الهضمى تسبب الالم والامساك.

8:فقدان الوزن وعدم القدرة على تناول الطعام.

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لا يوجد سبب محدد للإصابة بسرطان المبيض ولكن ذكر الموقع بعض العوامل التى تزيد من خطر الاصابة بسرطان المبيض ومنها:

عوامل الاصابة بسرطان المبيض:

1:الافراط فى استخدام أدوية الهرمونات على المدى البعيد قد تزيد من خطر الاصابة بسرطان المبيض لذلك ينصح بعد تناول أى أدوية إلا تحت إشراف الطبيب المعالج.

2:العوامل الوراثية تزيد من خطر الاصابة بسرطان المبيض، ففى حالة اصابة إحدى السيدات فى الاسرة بسرطان المبيض يتوارثه البعض .

3:التقدم فى العمر قد يزيد من خطر الاصابة بسرطان المبيض، لذلك كبار السن أكثر عرضا له نظرا للتغيرات الهرمونية التى تطرأ عليهن.

4:علاج العقم والهرمونات من الأدوية التى تزيد من خطر الاصابة بالأمراض السرطانية وخصوصا سرطان المبيض.

4:الاصابة بمتلازمة تكيس المبايض وخصوصا عند كبار السن تزيد من خطر الاصابة بسرطان المبيض.

5:المواد الكيميائية التى توجد فى البودرة والمعطرات التى نستخدمها عند المنطقة الحساسية تسبب سرطان المبيض.

6: السمنة المفرطة وتراكم الدهون فى الجسم تزيد من خطر الاصابة بسرطان المبيض، لذلك ينصح السيدات دائما بالحفاظ على رشاقة الجسم.