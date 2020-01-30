كيف تتغلب إيران على العقوبات الأمريكية؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ليست ذلة لسان ذلك الذي نطق به الضابط السابق بالحرس الثوري الإيراني المصنف إرهابيا حسن عباسي الذي أفشى خطة طهران في القفز على العقوبات الأمريكية عبر اختطاف الجنود، وإطلاق سراحهم مقابل مليارات الدولارات.

ليس هذا فحسب، بل اعترف عباسي بحصول بلاده على 3 مليارات دولار من الدوحة فدية لرأس قاسم سليماني الذي قضت عليه طائرات أمريكية مسيرة انطلقت من قطر.



والأنكى من ذلك لا يجد الضابط الإيراني حرجا في التصريح علنا بتعمد بلاده الاختطاف وطلب الفدية شرطا أساسيا لإطلاق السراح.



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لماذا تفرض أمريكا العقوبات على طهران؟.. انسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي الإيراني الذي أبرمه سلفه بارك أوباما في عام 2016 وأعاد فرض العقوبات على طهران بعدما أخلت ببنود الاتفاق الذي وصفه بـ"السيئ للغاية".

والسبب.. استئناف طهران برنامجها النووي لتخصيب اليورانيوم وتطويرها صواريخ باليستية.

هكذا تلجأ إيران إلى أساليب غير شرعية للالتفاف على العقوبات الدولية قبل أن يفتضح أمرها بلسان أحد ضباطها البارزين.

