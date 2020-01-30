الإمارات تكشف عن علاج بديل لمضادات الاكتئاب

عرضت الإمارات أحدث البدائل الفعالة والآمنة لمضادات الاكتئاب الشديد خلال مشاركتها في معرض ومؤتمر "الصحة العربي 2020" بدبي، الذي يعتمد على تقنية التحفيز المغناطيسي المتكرر عبر الجمجمة بعد اعتماده من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA).

وتتميز هذه التقنية المبتكرة غير الجراحية (MagVita TMS Therapy)، التي تقوم على سلسلة من المحفزات المغناطيسية النبضية الموجهة إلى الدماغ، بمزايا عدة أهمها عدم التعرض للآثار الجانبية للأدوية مضادات الاكتئاب، وعدم الحاجة للخضوع للتخدير.

كما تتميز بإتاحة الفرصة للمريض لاستئناف الأنشطة اليومية مباشرة بعد جلسة التحفيز المغناطيسي عبر الجمجمة؛ لتحفيز الخلايا العصبية في المنطقة المسؤولة عن التحكم في المزاج والاكتئاب في الدماغ، ما يؤدي بدوره إلى التخفيف من أعراض الاكتئاب وتحسين الحالة المزاجية.

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أكد الدكتور يوسف محمد السركال، وكيل وزارة الصحة الإماراتية والمساعد لقطاع المستشفيات، أهمية إضافة العلاج المبتكر بالتحفيز المغناطيسي لتحسين حياة مرضى الاكتئاب ضمن قائمة الخدمات المتميزة التي تقدمها الإمارات؛ لتأهيل ودعم المرضى النفسيين ودمجهم في المجتمع وإسعادهم.

وقال: "إضافة هذا العلاج لقائمة الخدمات التي تقدمها الإمارات يأتي تحقيقا لاستراتيجية السياسة الوطنية للصحة النفسية، التي تشتمل على تطوير وتعزيز وتوسيع نطاق خدمات الصحة النفسية الشاملة والمتكاملة والمستجيبة للاحتياجات والموجهة للمجتمع بفئاته وأعماره كافة".

وأشار إلى التطور المتسارع لخدمات الصحة النفسية بوزارة الصحة الإماراتية، وآخرها كان افتتاح أول قسم طوارئ طب نفسي وتخصيص فريق طبي متكامل ومتخصص بالأمراض النفسية لكبار المواطنين.

وأكد السركال حرص الإمارات على توسيع الخيارات العلاجية للمرضى النفسيين والاستفادة من التقنيات الحديثة، التي تشتمل على بعض الحلول الرقمية بمساعدة تقنية الواقع الافتراضي لعدة أمراض، مثل انفصام الشخصية ومرض الذهان والوسواس القهري، فضلا عن برنامج مبتكر للعلاج السلوكي المعرفي يقدم في المدارس الابتدائية لتعزيز القدرة على التكيف ومحاربة التنمر.