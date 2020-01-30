توحيد لون الجسم ونصائح لتجنب اسمراره

ابدئي بتوحيد لون جسمك اليوم بالطرق الطبيعية حتى تحصلي على جسم بلون واحد في موسم الصيف القادم

قد تتساءلين عن سبب اختيارنا لموضوع طرق توحيد لون الجسم طبيعياً في الخريف في حين أنك لن تحتاجي لارتداء الفساتين المكشوفة كما أن بشرتك سوف تفتح بشكل طبيعي في الشتاء، إلا أنك لا تعلمين بأن لون بشرتك قد لا يعود لطبيعته على الإطلاق! وبالأخص إذا كنت من النساء اللاتي يهملن تطبيق قواعد العناية بالبشرة الأساسية، ولذا ننصحك بتطبيق هذه الوصفات التي سوف تضمن عودة لون جسمك لطبيعته كما سوف تمنحك نعومة ونضارة لبشرتك تحلمين بها في كل الفصول.

أفضل خلطات توحيد لون الجسم الطبيعية

انتقينا لك أهم 7 خلطات لتفتيح الجسم المسمر وإعادة لونه الطبيعي، اختاري من هذه الخلطات ما تجدينه مناسبا لك والذي تتوافر مكوناته في مطبخك، وطبقيه مرتين في اليوم لتجدي فرقاً واحداً في أقل من أسبوع.

خلطة السدر لتوحيد لون الجسم

تعتبر هذه الخلطة من أكثر الخلطات الموثوق بها والمتداولة بين النساء في منطقة الخليج، واللواتي يشتهرن باهتمامهن بأنفسهن وبجمالهن. ولتطبيق هذه الخلطة قومي بمزج 5 ملاعق كبيره من بودره السدر( تجدينها في محلات العطارة) و3 ملاعق من بودرة الحليب المجفف ومن ثم طبقي الوصفة على الأماكن الداكنة وافركي بشرتك بها لمدة 10 دقائق ومن ثم اتركيها لتجف قبل أن تشطفي جسمك بالماء الفاتر والغسول المناسب.

وصفة توحيد لون الجسم في أسبوع

تحتوي هذه الوصفة على أقوى المكونات الطبيعية المبيضة للبشرة ألا وهو الكركم الهندي، ولتطبيق هذه الخلطة قومي بمزج 5 ملاعق كبيره من بودرة الكركم و3 ملاعق من العسل الطبيعي وملعقتين من زيت جوز الهند، ومن ثم طبقي الوصفة على الأماكن الداكنة وافركي بشرتك بها لمدة 10 دقائق واتركيها لمدة 20 دقيقة أخرى قبل أن تشطفي جسمك بالماء الفاتر والغسول المناسب.

وصفة صفار البيض وزيت الزيتون والموز لتوحيد لون الجسم

كل ما تحتاجينه بكل بساطة لتحضير هذه الوصفة هي خلط صفار بيضة واحدة مع 3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون ومن ثم هرس موزة واحدة ومزجها مع بقية المكوناتحتى تحصلي على خليط متجانس ثم ادهنيها على مناطق الجسم السمراء واتركيها لمدة 30 دقيقة ثم اغسلي الجسم بالماء البارد.

ماسك النعناع والزبادي لتوحيد لون البشرة

امزجي كوب لبن زبادي في وعاء عميق، وأضيفي إليه مقدار ملعقة من النعناع المخلوط في الخلاط الكهربائي ومن ثم أضيفي ملعقة أخرى من الشاي الأخضر وعند المزج جيداً والحصول على عجينة متماسكة سوف تكون الخلطة جاهزة لتوزيعها على مناطق جسمك المسمرة وتركها لمدة 30 دقيقة حتى تجف ومن ثم اشطفي جسمك بالماء الفاتر ورطبيه بالمرطب المناسب.

ماسك الليمون والشوفان لتوحيد لون الجسم

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يشتهر الليمون بقدرته على محاربة اسمرار البشرة بينما يساهم الشوفان بتفتيحها وكذلك ترطيبها، وتحتاجين لتطبيق هذه الوصفة إلى عصير ليمونة كاملة مع ملعقتين من بودرة الشوفان (تعتمد الكمية على مساحة الأماكن الداكنة في جسمك)، ومن ثم افركي جسمك بالخليط واتركيه لمدة 40 دقيقة قبل شطف البشرة بالماء الدافئ.

ماسك البطاطا ونشاء الدرة لتوحيد لون البشرة

قومي بخلط حبة من البطاطا في الخلاط الكهربائي أو بإمكانك سلقها بدل خلطها في الخلاط، ومن ثم اهرسيها في وعاء عميق وأضيفي إليها ملعقتين من نشاء الدرة، وملعقتين من لبن الزبادي ومن ثم وزعي الخلطة على جلدك المسمر، واتركيها حتى تجف تماماً، ثم ابدئي تقشيرها وفركها قبل شطف بشرتك بماء فاتر.

ماسك العسل واللوز لتوحيد لون الجسم

تحتاجين في هذه الوصفة إلى نقع 10 حبات من اللوز في كوب من الماء الساخن لمدة ساعة، ومن ثم قشريها واهرسيها وأضيفي إليها ملعقتين من العسل وملعقة من زيت اللوز، ووزعيها على الاماكن الداكنة في جسمك لمدة 30 دقيقة قبل شطف بشرتك بالماء الفاتر.

نصائح هامة لتجنب اسمرار البشرة

احرصي على شرب كمية كافية من الماء على مدار اليوم لا تقل عن 8 أكواب في اليوم، فالبشرة الجافة هي عامل رئيسي من عوامل اسمرار البشرة وشحوبها.

استعملي واقي الشمس باستمرار وفي جميع الفصول وعلى جميع مناطق الجسم المكشوفة للشمس، فالأشعة فوق البنفسجية للشمس هي عدو بشرتك الأول كما تسبب لها حروق واضحة لا تزول بسهولة.

احرصي على تنظيف بقايا مزيل العرق يومياً، وتهوية منطقة ما تحت الإبطين لتفادي اسمرارها.

ابتعدي عن الإكثار من تناول اللحوم في فصل الخريف والشتاء ولا تهملي حصتك اليومية من الخضراوات والفواكه، وبالأخص التي تحتوي على فيتامين c وE وA، لأنها من الفيتامينات التي تساهم في تجديد خلايا البشرة وتفتيحها.

ارتدي ملابس داخلية قطنية ونظيفة لتفادي تعرق الجسم وبالتالي اسمراره.

طبقي الوصفات الطبيعية لتوحيد لون الجسم مرتين في الأسبوع على أقل تقدير للحصول على جسم بلون موحد.

في الختام ننصحك بتطبيق خلطات توحيد لون الجسم مرتين في الأسبوع لتحصلي على لون بشرة موحد في أقل من شهر وتعيدي لون بشرتك الفاتح كما كان.

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