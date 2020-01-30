القاهرة - لايف ستايل المقادير

- سمك الفيليه : 4 شرائح (منظف)

- بقسماط : نصف كوب

- صلصة الرانش الجاهزة : ثلاث أرباع الكوب

- خبز البرجر : 4 قطع (أسمر)

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة الطريقة: اطحني السمك الفيليه بمحضرة الطعام مع البقسماط ونصف كمية صلصة الرانش حتى يصبح المزيج ناعماً.

أضيفي الملح والفلفل واخلطي جيداً.

شكلي كرات متوسطة وبسطيها باليد مثل البرجر لسماكة متوسطة.

ضعي السمك في الفريزر على صينية مبطنة بورق الزبدة لمدة 15 دقيقة.

ازيلي السمك من الفريزر وادهني طبق الفرن بالقليل من الزيت واشويه بالفرن على حرارة متوسطة على الجهتين حتى ينضج ويتحمر لحوالي 10 دقائق.

وزعي باقي كمية صلصة الرانش على الخبز ووزعي السمك على الخبز وقدميه ساخناً إلى جانب البطاطس المقلية أو السلطة حسب الرغبة. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سمك فيليه تعرفي على طريقة إعداد وتحضير صيّادية السمك

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرفي على طريقة إعداد وتحضير ساندويش سمك فيليه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.