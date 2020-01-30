تعرف علي طرق الحماية من مرض الوذمة الرئوية

تراكم السوائل على الرئة أو ما تسمى بالوذمة الرئوية من أبرز المشاكل الصحية التى يتعرض لها الكثيرون، يصاب بها الأطفال والكبار معا، وذلك نتيجة التعرض لبعض المشاكل التى أثرت على الرئتين والتنفس، ووفقا لما ذكره موقع mayoclinic فإن هناك أسباب مختلفة للإصابة بتراكم السوائل على الرئة ومنها :

أسباب تراكم السوائل على الرئة:

1:مرضى الضغط المرتفع أكثر عرضا لمشاكل الرئة وتراكم السوائل، وذلك فى حالة التعرض لارتفاع مفاجئ فى ضغط الدم، وهنا ينصح بالمتابعة مع الطبيب المعالج وتناول الأدوية فى مواعيدها المضبوطة.

2:الإصابة بالفشل الكلوى قد يعرضك لتراكم السوائل بالرئتين.

3:نوبات القلب المفاجئة تزيد من خطر الإصابة بمشاكل الرئة وضيق التنفس.

4:الاصابة بالالتهاب الرئوى يسبب تراكم السوائل على الرئة.

5:تراكم السموم واستنشاقها يسبب تراكم السوائل فى الرئة.

6:التدخين يؤثر على صحة الرئتين ويسبب تراكم السوائل والأمراض السرطانية، وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من المواد الكيميائية التى تضر الصحة.

وهناك بعض العلامات التى تظهر على مريض الرئة وتدل على وجود مشاكل وسوائل على الرئة يعتبر ابرزها" ضيق التنفس الشديد، السعال المستمر، ارتفاع شديد فى درجة حرارة الجسم، الشعور بالتعب والإرهاق، زيادة الوزن بشكل ملحوظ".

وفى الحالات الصعبة قد يتعرض لمريض لـ " الشعور بالاختناق، ظهور بقع زرقاء على البشرة، انخفاض شديد فى ضغط الدم،التشويش وعدم التركيز،

Advertisements

ولعلاج تراكم السوائل على الرئة يجب أولا زيارة الطبيب لإجراء الفحوصات ومعرفة السبب الحقيقى وراء تراكم السوائل ومشاكل الرئة، كما ذكر الموقع بعض النصائح التى يجب اتباعها للوقاية من تراكم السوائل على الرئة وهى:

نصائح للوقاية من الوذمة الرئوية:

1: ينصح بضبط مستوى ضغط الدم وخصوصا لمرضى الضغط المرتفع، لا بد من تناول الأدوية فى مواعيدها المضبوطة.

2:اتباع نظام غذائى صحى يحتوى على الخضروات والفواكه والأطعمة الغنية بالفيتامينات ، مع تجنب تناول الأطعمة الدسمة منعا للإصابة بالسمنة المفرطة.

3:ينصح بمراقبة مستوى الكولسترول فى الدم والامتناع عن التدخين، حيث انه يزيد من خطر الإصابة بمشاكل الرئة.

4:قلل من تناول الملح ، فهو يزيد من خطر الإصابة بمشاكل القلب والرئة وخصوصا مرضى ضغط الدم المرتفع.

5: الاهتمام بممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

قد يهمك أيضا:

دراسة تؤكد أن السجائر الإلكترونية تسبب تلف الرئة

تعرف علي الفرق بين الدهون وارتفاع الكولسترول