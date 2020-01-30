تعرف علي أهم طرق علاج ارتفاع ضغط الدم

ارتفاع ضغط الدم، يعد من الأمراض التي يتعرض لها الكثيرون، وهذا الأمر يتسبب في الكثير من المشاكل الصحية على المدي البعيد، وخلال هذا التقرير سنتعرف أكثر عن علاج ارتفاع ضغط الدم، وذلك وفقا لموقع "healthline". في بداية الأمر يجب التعرف على أبرز وأهم أعراض ارتفاع ضغط الدم التي يتعرض لها الشخص المصاب، وفي حالة التعرض لهذه الأعراض يجب قياس نسبته في أي صيدلية مجاورة ومتوفر بها قياس نسبة ضغط الدم، ومن أبرز اعراض ارتفاع ضغط الدم، هي:

-الشعور والإصابة المستمر بالصداع الشديد.

-التعرض لضيق في التنفس.

-الإصابة بالدوار والدوخة والغثيان في بعض الأحيان.

-الإصابة بزغللة في الرئوية.

-أثبتت بعض الدراسات الطبية، أن بعض الأشخاص يتعرضون لنزيف من الأنف.

وقدم التقرير المنشور عبر الموقع المذكور، أن هناك العديد من المضاعفات الناتجة عن الإصابة بارتفاع ضغط الدم وذلك في حالة اهمال العلاج، ومنها زيادة فرص الإصابة بالجلطات في الجسم وذلك نتيجة لعدم قدرة الجسم علي تدفق الدم بالشكل الطبيعي.

وأكد التقرير أنه من أبرز المضاعفات الصحية الناتجة عن ارتفاع ضغط الدم هو زيادة فرص الإصابة بأمراض الكلى وأبرزها الفشل الكلوي، وعدم التركيز، وزيادة فرص الإصابة بنزيف الأوعية الدموية المتواجدة في العين، وأيضا من أبرز المضاعفات زيادة فرص الإصابة بمشاكل في القلب وأبرزها النوبات القلبية أو الجلطات.

علاج ارتفاع ضغط الدم

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أكد التقرير أن هناك العديد من طرق علاج ارتفاع ضغط الدم، والتي يجب التعرف عليها، ولكن في البداية يجب عليك العلم أن الطبيب المختص هو الوحيد الذي يحدد طبيعية العلاج الخاصة بك.

مما لاشك فيه أن التوتر والقلق يعدان من أبرز الأسباب المؤدية للإصابة بارتفاع ضغط الدم، ولذا يجب في البداية التخلص من هذا الأمر المسبب.

أكد التقرير تناول الأطعمة الصحية قليلة الأملاح تعد من أهم النصائح المقدمة والتي تساهم بشكل كبير في التخلص من زيادة نسبة الملح المتواجدة في الجسم، والتي تزيد من فرص ارتفاع ضغط الدم.

يقوم الطبيب بإعطاء مريض ارتفاع ضغط الدم بعض الأدوية التي تساهم في تنظيمه، والحد من ارتفاعه بشكل كبير.

كما نصح التقرير، بضرورة تناول الطعام الصحي قليل السعرات الحرارية، والذي يحتوي علي نسبة عالية من الألياف، والتي تساهم في تطهير الجسم من السموم المؤدية لارتفاع ضغط الدم، ولذا لا تتردد في تناول الألياف أي الخضراوات والفواكه.

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