تعرف علي طريقة حماية كبار السن من مرض الزهايمر

ألزهايمر واحد من أشهر أمراض الشيخوخة التى يتعرض لها كبار السن وتؤثر على الذاكرة وتسبب النسيان والتوهان، وقد يزداد الأمر خطورة ويتعرض المريض لمشاكل عديدة وعدم القدرة على التعرف على الأبناء والأحفاد والأصدقاء فقد يصاب بفقدان الذاكرة مع الوقت وحسب ما ذكره موقع dailycaring فإن هناك بعض النصائح التى يجب أن نتبعها مع كبار السن منعا لإصابتهم بألزهايمر على المدى البعيد ومنها:

1: حال الإصابة بالأمراض المزمنة مثل القلب والسكر والكوليسترول ينصح المرضى بالمتابعة الجيدة والاهتمام بتناول الأدوية فى مواعيدها المضبوطة حتى لا تتأثر باقى أعضاء الجسم، فقد أثبتت بعض الأبحاث أن هناك علاقة بين مرض ألزهايمر والأمراض المزمنة الأخرى.

2: لا بد من الاهتمام بصحة الجسم ومراقبة الوزن، والتخلص من السمنة المفرطة، حيث إنها تزيد من خطر الإصابة بمرض ألزهايمر، ويحدث ذلك من خلال الاهتمام بتناول الأطعمة الصحية الخالية من الزيوت والدهون واستبدالها بالخضروات والفواكه الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية.

3: ينصح بتشجيع كبار السن على ممارسة التمارين الرياضية يوميا فهى تعمل على تعزيز صحة الجسم والجهاز العصبى وحمايته من الخرف والنسيان.

4: الحصول على قسط كافٍ من النوم والراحة بحيث لا تقل عدد ساعات النوم عن 8 ساعات مع الاستيقاظ مبكرا، فيعمل ذلك على تجديد النشاط والحيوية وتنشيط الذاكرة.

5: الاهتمام بتناول الأطعمة الغنية بالمواد المضادة للأكسدة والفيتامينات التى تنشط الذاكرة وتحد من خطر الإصابة بألزهايمر وخصوصا المكسرات مثل الكاجو واللوز وعين الجمل.

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6: الابتعاد عن التدخين والمشروبات الكحولية حيث انها تؤثر على صحة الجهاز العصبى وقد تزيد من خطر الإصابة بألزهايمر والخرف.

7: تشجيع كبار السن على تنشيط الذاكرة وممارسة المهارات العقلية فيساعد ذلك على الوقاية من خطر الإصابة بمرض ألزهايمر.

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