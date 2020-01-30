دراسة تؤكد أن هناك علاقة بين الإمساك و الإصابة بالحمي

يمكن أن يحدث الإمساك والحمى في نفس الوقت ، لكن هذا لا يعني بالضرورة أن الإمساك تسبب في ارتفاع درجة الحرارة قد تكون سبب الحمى شرط أساسي يرتبط أيضًا بالإمساك، على سبيل المثال، إذا كان الإمساك ناتجًا عن عدوى فيروسية أو بكتيرية أو طفيلية ، فقد تؤدي الإصابة إلى حمى. سبب الحمى هو العدوى ، وليس الإمساك ، على الرغم من حدوثها في وقت واحدووفقا لموقع healthline وفقًا لكلية الطب بجامعة هارفارد ، عادة لا يرتبط الإمساك بمرض ما.

عادة ما يكون سبب ذلك هو نمط الحياة أو النظام الغذائي.

وتشمل الأسباب التي قد تؤدي إلى الإمساك المزمن:

مشاكل التغذية ، مثل عدم كفاية الألياف أو الاستهلاك السائل، نمط حياة مستقر، انسداد في المستقيم أو القولون ، تسببه حالات مثل انسداد الأمعاء ، تضيق الأمعاء ، سرطان المستقيم ، سرطان القولون.

مشاكل الأعصاب حول المستقيم والقولون الناجمة عن حالات ، مثل التصلب المتعدد ، الاعتلال العصبي اللاإرادي ، مرض باركنسون ، السكتة الدماغية ، إصابة النخاع الشوكي، اضطرابات الجهاز الهضمي الوظيفية ، مثل متلازمة القولون العصبي (IBS)

بالإضافة إلى الحالات التي تؤثر على الهرمونات ، مثل مرض السكري ، فرط نشاط الغدة الدرقية ، قصور الغدة الدرقية ، الحمل، مشاكل في عضلات الحوض ، مثل خلل الحركة وانيميا.

على الرغم من نادر الحدوث، يمكن أن يكون سبب الإمساك شرطًا أساسيًا ، مثل:

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حالات الغدد الصماء ، مثل قصور الغدة الدرقية، حالات الجهاز العصبي ، مثل الشلل الدماغي، بعض الأدوية ، مثل مضادات الاكتئاب معينة

وعلى الرغم من أن الإمساك قد لا يكون سبب الحمى ، فقد يكون الشرطين مرتبطين.

إذا كانت لدي الشخص علامات على الإمساك المزمن أو الإمساك مصحوبة بحالات أخرى ، مثل الحمى ، فيجب اجراء بعض الفحوصات للكشف عن السبب وراء هذه الحاله .

أو فى حاله إذا كان الشخص يعاني من الإمساك لمدة تزيد عن أسبوعين ويصاحبها مشاكل أخر مثل قله الشهية، تورم البطن، الم .

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