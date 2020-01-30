ضيق التنفس والسعال قد يكونا من الأعراض الأولى لسرطان الرئة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشير دراسة جديدة إلى أن ضيق التنفس والسعال قد يكونا أول أعراض الإصابة بسرطان الرئة، حيث يعد سرطان الرئة السبب الرئيسي لوفيات السرطان في المملكة المتحدة، ويبلغ معدل البقاء على قيد الحياة لمدة 5 سنوات ضعيفًا ليبلغ حوالي 13 %.
تهدف الأبحاث التي أجرتها كلية الطب بجامعة إكستر البريطانية، والتي نشرت في المجلة البريطانية للممارسة العامة " British Journal of General Practice "، إلى تحسين التشخيص المبكر المحتمل المنقذ للحياة، من خلال تحليل الأعراض التي يعرضها المرضى أولاً على الطبيب.
وعلى مدار فترة 17 عامًا، وجد الفريق الطبى زيادة في كل من السعال وضيق التنفس، حيث أبلغ المرضى الذين يعانون من الأعراض الأولى عن إصابتهم بسرطان الرئة.
وقال البروفيسور ويلي هاميلتون من كلية الطب بجامعة إكستر، مؤلف البحث: "سرطان الرئة هو أكبر قاتل للسرطان في المملكة المتحدة، وتُظهر الورقة البحثية تغيراً سريعًا في الأعراض الأولى التي يراها الأطباء، وقد لا يكون ذلك ناتجًا عن أي تغيير في البيولوجيا الأساسية، وهذا يعني أن التعليم يجب أن يتغير، و يجب أن يكون الأطباء في حالة تأهب لمخاطر السعال وضيق التنفس".
وتشير هذه الدراسة الهامة إلى أن الناس يذهبون الآن إلى الطبيب حول الأعراض المختلفة لسرطان الرئة، مثل السعال وضيق التنفس، ربما بسبب حملات التوعية في الماضي .
اعراض سرطان الرئة
السعال
أحد أكثر الأعراض الشائعة لسرطان الرئة السعال الذي يستمر لأكثر من شهرين، وكذلك إذا كان السعال مصحوباً بدم.
التهاب الشعب الهوائية المتكرر
سرطان الرئة يخلق انسدادًا في مجرى الهواء، مما يؤدي إلى ظهور التهاب الشعب الهوائية المتكرر.ألم الظهر
وهو ألم الذى ينتشر فى أماكن أخرى، أعلى الظهر، بالقرب من الصدر، وغالبًا ما يشع نحو الأسفل.ألم الصدر
في كثير من الأحيان، قد يشر ألم الصدر الذى قد ينتشر إلى أجزاء أخرى من صدر المريض وظهره أيضًا إلى سرطان الرئة.
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