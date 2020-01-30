شكرا لقرائتكم خبر عن اطمن على نفسك.. تحليل عدد خلايا CD4 لاكتشاف مرض الإيدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحليل CD4 هو اختبار من ضمن التحاليل التى تستخدم لتشخيص مرض الإيدز، حيث يقيس عدد خلايا CD4 في دمك والمعروفة أيضًا باسم خلايا T، وهي خلايا دم بيضاء تحارب العدوى وتلعب دوراً مهمًا في جهاز المناعة لديك، كما يتم استخدام عدد CD4 للتحقق من صحة الجهاز المناعي في الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية "الإيدز"، وفقاً لموقع "Medlineplus".

وإذا فقدت الكثير من خلايا CD4، فسيواجه الجهاز المناعي مشكلة في مكافحة الالتهابات، حيث يمكن أن يساعد عدد CD4 طبيبك على معرفة ما إذا كنت معرضًا لخطر مضاعفات خطيرة بسبب فيروس نقص المناعة البشرية، يمكن للاختبار أيضًا التحقق من مدى فعالية أدوية فيروس نقص المناعة البشرية.



الايدز

استخدامات تحليل CD4

يمكن استخدام عدد خلايا CD4 من أجل:

معرفة كيف يؤثر فيروس نقص المناعة البشرية على جهاز المناعة لديك، حيث يمكن أن يساعد على معرفة ما إذا كنت معرضًا لخطر أكبر بسبب مضاعفات المرض.

- إذا كنت تريد بدء أو تغيير دواء فيروس نقص المناعة البشري لديك.

-تشخيص مرض الإيدز (متلازمة نقص المناعة المكتسب)

-يستخدم كلا الاسمين HIV و AIDS لوصف نفس المرض، لكن معظم المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية لا يعانون من مرض الإيدز و يتم تشخيص الإيدز عندما يكون عدد CD4 منخفضًا للغاية.

الإيدز هو أشد أشكال الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية، إنها تلحق أضرارا بالغة بالجهاز المناعي ويمكن أن تؤدي إلى إصابات قد تهدد الحياة في كثير من الأحيان ، وتستفيد من ضعف الجهاز المناعي.

قد تحتاج أيضًا إلى عدد CD4 إذا كان لديك عملية زرع أعضاء.

يتناول مرضى زراعة الأعضاء أدوية خاصة للتأكد من أن الجهاز المناعي لن يهاجم العضو الجديد.

لماذا أحتاج إلى عدد CD4؟

قد يطلب طبيبك عدد CD4 عند تشخيص الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية لأول مرة.

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من المحتمل أن يتم اختبارك مرة أخرى كل بضعة أشهر لمعرفة ما إذا كانت تعداداتك قد تغيرت منذ الاختبار الأول.

إذا كنت تعالج من فيروس نقص المناعة البشرية ، فقد يطلب طبيبك عدد CD4 لمعرفة مدى جودة أدويتك.

قد يطلب طبيبك اختبارات أخرى باستخدام عدد CD4، بما في ذلك:

-نسبة CD4-CD8. خلايا CD8 هي نوع آخر من خلايا الدم البيضاء في الجهاز المناعي، خلايا CD8 تقتل الخلايا السرطانية والغزاة الآخرين، يقارن هذا الاختبار أعداد الخليتين للحصول على فكرة أفضل عن وظيفة الجهاز المناعي.

- فيروس نقص المناعة البشرية، اختبار يقيس كمية فيروس نقص المناعة البشرية في دمك.

نتائج اختبار CD4

يتم إعطاء نتائج CD4 كعدد من الخلايا لكل ملليمتر مكعب من الدمK قد تختلف النتائج حسب صحتك وحتى المختبر المستخدم للاختبار.

-طبيعي: 500-1200 خلية لكل ملليمتر مكعب

-غير طبيعي: 250-500 خلية لكل ملليمتر مكعب، هذا يعني أن لديك جهازًا مناعيًا ضعيفًا وقد تكون مصابًا بفيروس نقص المناعة البشرية.

-غير طبيعي: 200 خلية أو أقل لكل ملليمتر مكعب، إنه يشير إلى الإيدز وخطر كبير من العدوى التي تهدد الحياة.

على الرغم من عدم وجود علاج لفيروس نقص المناعة البشرية ، إلا أن هناك أدوية مختلفة يمكنك تناولها لحماية جهازك المناعي ويمكن أن تمنعك من الإصابة بالإيدز.