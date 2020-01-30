كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 30 يناير 2020 04:41 مساءً -

جدول المحتوى

1- متى يبان الحمل في البول؟

2- متى يبان الحمل بالدم؟

3- متى يبان الحمل بعد الدورة الشهرية؟

4- متى يبان الحمل قبل الدورة؟

5- متى يبان الحمل بعد التبويض؟

6- متى يبان الحمل يظهر بعد التلقيح؟

7- متى يبان الحمل بالتحليل المنزلي؟

8- أخطاء اختبارات الحمل

9- علامات تدل على حدوث الحمل

الحمل هو حلم كل امرأة بعد الزواج، ليصبح شغلها الشاغل مراقبة أي علامة تدل على أنها حامل، وبالصيدليات الكثير من اختبارات الحمل التي تبين الحمل من عدمه، وهناك الأسرع والأقل سرعة، ولكن احذري الأخطاء، معنا الدكتور عبد الحميد السبيلي أستاذ أمراض النساء والتوليد للتوضيح.

متى يبان الحمل في البول؟

يصل دقة فحصه إلى 97% عند القيام به بشكل صحيح، وهو وسيلة بسيطة ورخيصة، ويظهر النتيجة بعد عدة دقائق – سلبية أو إيجابية- ويمكنك إجراؤه بعد غياب الدورة الشهرية عن الموعد المتوقع بفترة تتراوح بين أسبوع إلى أسبوعين، ويفضل إجراؤه في الصباح الباكر؛ حيث يكون هرمون الحمل في أعلى قيمه في هذا الوقت، مع تجنب شرب مياه وسوائل كثيرة ولا تنسي تأثير لبعض الأدوية.

متى يبان الحمل بالدم؟

يتم في عيادة الطبيب، بأخذ عينة من الدم، ويحتاج إلى وقت أطول لإظهار النتائج، ولكنه أكثر دقة وتفصيلاً؛ نتائجه 99% مقارنة بفحص البول، والوقت الأمثل للقيام به بعد مرور أسبوع أو 14 يوماً على موعد الدورة الشهرية، أو بعد 3 أيام من إقامة علاقة جنسية من دون استخدام أي من وسائل منع الحمل.

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متى يبان الحمل بعد الدورة الشهرية؟

كثير من النساء لا ينتظرن قدوم الدورة أو عدم قدومها، للتأكد من وجود الحمل، هنا ينصح الطب بعمل اختبار الحمل بعد مرور أسبوع على موعد الدورة الشهرية للحصول على نتائج دقيقة، خاصة إذا كانت الدورة غير منتظمة، وإن كانت منتظمة فيمكن إجراء التحليل بعد يوم واحد من موعدها، مع إعادة الاختبار مرة أخرى بعد ثلاثة أيام للتأكد من النتائج، ويفضل عمله في الصباح الباكر وقبل تناول أي من الطعام.

متى يبان الحمل قبل الدورة؟

يمكن معرفة وجود الحمل؛ حيث يلتقي الحيوان المنوي بالبويضة ويخصبها، ويصبح خلال 3-4 أيام من التخصيب كتلة من الخلايا، تصل إلى الرحم وتُزرع فيه خلال 2-3 أيام من وصولها، بعدها يبدأ إفراز هرمون الحمل الذي يمنع بطانة الرحم من النزيف، وبالتالي يمنع حدوث الدورة الشهرية فيتمكن الاختبار من معرفة وجود حمل قبل الدورة الشهرية.

متى يبان الحمل بعد التبويض؟

يظهر من خلال علامات تلاحظينها بعد أسبوع واحد من التبويض -استقرار البويضة في بطانة الرحم- وقد تتأخر عدة أسابيع تبعاً لطبيعة جسم المرأة، وهذه العلامات: نزول بقع حمراء أو بنية قبل موعد الدورة يصاحبها ألم خفيف، وقد يستغرق النزيف 3 أيام، ارتفاع درجة الحرارة وتظل مرتفعة خلال الأسابيع الأولى من الحمل مع زيادة في ضربات القلب.

متى يبان الحمل يظهر بعد التلقيح؟

بعد يوم أو يومين من العلاقة الحميمة تظهر علامات طفيفة تتشابه وأعراض الدورة الشهرية، مثل: ارتفاع في درجة الحرارة واستمراره حتى موعد الدورة المنتظر والتأكد من حدوث الحمل، صداع مستمر، ظهور شعيرات بيضاء في البول ملحوظة، كثرة نزول إفرازات مهبلية بيضاء وشفافة تشبه الماء وانتفاخ الصدر وطراوته.

متى يبان الحمل بالتحليل المنزلي؟

يبان وجود الحمل من عدمه دون إعطاء أي تفصيل عن مدة الحمل وسلامته، بعد مرور أسبوع على الأقل من غياب الدورة، أو تأخرها عن الموعد المتوقع، ولابد من قراءة التعليمات واتباع الإرشادات والحصول على أول عينة بول صباحية، ويمكنك إعادة الاختبار بعد مرور عدة أيام.

أخطاء اختبارات الحمل:

1 - تحصلين على نتائج حمل إيجابية بالرغم من أنك غير حامل، تحدث إذا كنت حاملاً في الآونة الأخيرة، تعرضت لإجهاض خلال الفترة الماضية، تتناولين دواء علاج للعقم، أو اللجوء إلى وسائل الإخصاب المساعدة، تعانين من وجود دم أو بروتينات في البول، لديك كيس على المبيض، أو الوصول إلى سن اليأس.

2 - يكون ذلك إذا قمت بالتحليل مبكراً، انتهاء مدة الاختبار، أو عدم استخدام الجهاز بشكل سليم، البول مخفف غير مركز، معاناة من التهاب في المسالك البولية، أمراض الكلى، سرطان المبيض.

علامات تدل على حدوث الحمل:

تأخر الدورة، تقلصات في الرحم، ألم في المبايض يشبه ألم الدورة، ألم ووخز في منطقة الصدر، الشعور بالتعب، الإرهاق، صداع كثرة التبول ليلاً، إمساك وانتفاخ، تقلبات مزاجية.