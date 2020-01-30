أسماء بنات مميزة بحرف الشين

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 30 يناير 2020 04:41 مساءً - عزيزتي الأم التي ترغب باسم مميز لمولودتها القادمة، إليك هذه المجموعة من الأسماء التي تبدأ بحرف الشين ويمكنك اختيار ما يروق لك منها... أسماء بنات بحرف الشين: شماء: هي الفتاة ذات الشمم والأنفة والكبرياء. شاذية: هي المرأة التي تتعطر بالعطور ورائحتها زكية. شَموس: بفتحة على الشين ويعني الأبية الممتنعة. شهدة: هو عسل النحل ما لم يعصر من شمعه. شهاد: جمع شهدة ويعطي نفس المعنى. شارلوت: المرأة الصغيرة ذات القوة. شانتال: اسم فرنسي ويعني الأرض الصخرية. شاينا: ويعني الجميلة وهو اسم غير عربي. Advertisements شجا: ويعني الحزن. شدن: شجرة تشبه شجرة الياسمين. شدا: الغناء الجميل المترافق بالترنيم. شغف: ويعني اللهفة. شرف: بوضع الضمة على الشين وهو خيار الماء وأفضله. شمردل: الطويلة. شعلة: لهب الحطب. شراع: وهو ما يرفع فوق السفينة. شفيعة: الغافرة. شيري: المرأة المدللة.

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