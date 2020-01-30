دراسة: أعراض "كورونا" تظهر خلال 5 أيام

قالت دراسة صينية جديدة إن الفترة الفاصلة بين التعرض لفيروس كورونا الجديد الذي نشأ في الصين وظهور أعراضه تتراوح ما بين يومين و5 أيام في المتوسط، لكنها تختلف بشكل كبير بين المرضى.

وذكر فريق البحث الصيني المعد للدراسة التي نشرت في مجلة "نيو إنجلاند جورنال أوف مديسين" أن ذلك التقدير "غير دقيق"، وأوصوا بفترة مراقبة طبية لمدة 14 يوما للأشخاص الذين تعرضوا للفيروس.

ووفقا للدراسة، أظهر شاب فيتنامي (27 عاما)، وأصيب من خلال عدوى تسبب بها له والده الذي عاد من ووهان، الأعراض في غضون 3 أيام تقريبا.

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وأوضح الباحثون أن نصف الحالات البالغ عددها 425 مريضا فوق سن 60 عاما، ولم يكن أي منها أقل من 15 عاما.

ودرس الباحثون أول 425 مريضا بالفيروس من أجل تحديد خاصيتين أساسيتين لانتشاره، وأوضح الباحثون أنه منذ ظهوره للمرة الأولى في ووهان في ديسمبر/كانون الأول تضاعف عدد حالات المصابين مرة كل 7.4 أيام، وقدّروا أن كل شخص مصاب يتسبب في نقل العدوى إلى 2.2 شخص آخر في المعدل، إلا أن هذه الأرقام لا يمكنها توقع حجم الوباء، لكنها تعد مقياسا مفيدا رغم ذلك، وفي حال الاستناد إليها سيكون حجمه منخفضا نسبيا، وسيكون قريبا من الأرقام التي تسجلها الإنفلونزا الموسمية (نحو 1,3)، وهي أقل بكثير من الإصابات بالحصبة (12 أو أكثر) ومشابها لوباء سارس "3".

ووجد الفريق أيضا أن انتقال العدوى من إنسان إلى آخر كان يحدث من خلال الاتصال الجسدي منذ منتصف ديسمبر/كانون الأول.

كانت منظمة الصحة العالمية أشارت، في تقرير أصدرته الإثنين، إلى فترة الحضانة قبل ظهور أعراض الفيروس مثل الحمى والسعال وضيق التنفس على المرضى، راوحت بين يومين و10 أيام.