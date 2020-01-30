لتجنب عدوى "كورونا" في الطائرة.. اجلس بجوار النافذة

استخدم معقما يحتوي على الكحول بعد لمس أي سطح على الطائرة

قال علماء من كلية الطب جامعة إيموري الأمريكية إن المكان الأكثر أمنا للجلوس على متن الطائرة لتجنب التقاط عدوى فيروس كورونا الجديد من أحد الركاب المصابين، هو الجلوس بجوار النافذة.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن العلماء قاموا بمحاكاة حركة المسافرين حول قمرة الركاب لمعرفة كيفية انتشار الفيروسات.

ووجدوا أن الركاب الذين يجلسون في المقاعد على الممر كانوا أكثر احتمالا للتلامس مع الركاب المصابين خصوصا إذا استغرق مرور الركاب المصابين عبر ممر قمرة الركاب وقتا طويلا.

وقال الخبراء إن الركاب القلقين من انتقال الفيروس الفتاك إليهم، عليهم البقاء في مقاعدهم قدر الإمكان وعدم التحرك كثيرا في أنحاء الطائرة، لأنه كلما زادت حركتهم، زادت فرص التقاط العدوى من أي راكب مصاب.

Advertisements

ولذلك، أوصى الخبراء الأمريكيون بضرورة فحص طاقم الطائرة جيدا قبل الإقلاع تحسبا لإصابتهم بأي عدوى لا سيما فيروس كورونا المميت، لأنهم الأكثر تواصلا مع جميع الركاب ويمكن أن يكونوا مصدر العدوى الرئيسي على متن الطائرة.

ولا يزال غير معلوم كيفية انتقال فيروس كورونا الجديد على وجه الدقة، وعليه لا يمكن للخبراء أن يتنبأوا بمدى تأثير انتقاله بين المسافرين على متن الطائرات. وأوضحوا أن الفيروس على ما يبدو ينتقل من إنسان إلى آخر ولديه فترة حضانة لمدة 14 يوما، ما يعني أن الناس قد يمرضون وينتقلون لفترة طويلة قبل ظهور أي أعراض.

كما نصح الأطباء الأمريكيون بضرورة غسل اليدين بالصابون بانتظام واستخدام معقم يدين يحتوي على الكحول بعد لمس أي سطح على الطائرة، وتجنب لمس وجوههم أو الاقتراب من أي راكب يسعل.

من جانبها، قالت إميلي لاندون، من جامعة شيكاغو الطبية، إن أي شخص على وجه الأرض يمكن أن يلتقط فيروس كورونا لأنه فيروس جديد ولا يوجد له علاج معين أو لقاح.

وبدأ تفشي فيروس كورونا الجديد من أحد الأسواق الغذائية في مدينة ووهان الصينية. وبالرغم من الاحتياطات، فإن المرض آخذ في الانتشار حول العالم، وتسبب في وفاة 170 شخصا على الأقل حتى الآن.