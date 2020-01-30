الهند تعلن أول إصابة بـ"كورونا"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الهند، الخميس، أول حالة إصابة لديها بفيروس كورونا الجديد.

وذكرت وزارة الصحة أن طالبا عائدا من مدينة ووهان الصينية، مركز تفشي الفيروس، قد تم عزله في مستشفى بولاية كيرالا، وقالت الوزارة: "المريض في حالة مستقرة وتتم مراقبته عن كثب".

وارتفع عدد ضحايا فيروس كورونا الجديد في الصين، الخميس، إلى 170 حالة وفاة مع تسجيل أكثر من ألف إصابة جديدة.

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وبحسب السلطات الصينية، سجلت 37 حالة وفاة إضافية بفيروس كورونا الجديد في مقاطعة هوبي وسط الصين، بؤرة تفشي هذا الفيروس التنفسي المميت، ما رفع عدد الوفيات إلى 170 قتيلا جراء هذا الوباء المنتشر في البلاد.

كما سجلت 1032 إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس في المقاطعة نفسها، ليصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات في الصين 7111 حالة مؤكدة.

وأكدت هيئة مكافحة الفساد في الصين، الخميس، أنها ستعاقب بشدة أي مسؤول يتقاعس عن القيام بعمله في محاربة فيروس كورونا الجديد.