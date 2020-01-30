مُسن روسي يفارق الحياة بعد فترة وجيزة من زواجه

أفادت هيئة السجل المدني في مقاطعة أومسك الروسية، الأربعاء، بأن أحد سكان أومسك تزوج وعمره 92 عاماً وغادر الحياة بعد عدة أشهر من عقد قرانه، وقالت مديرة الهيئة، ناتاليا بيلياتشينكو، لوكالة "سبوتنيك"، "تزوج في مقاطعة أومسك، في عام 2019 العديد من الأشخاص في سن الشيخوخة. فقد تزوج في عمر 75 عاماً أو أكثر 38 رجلاً و13 امرأة. وكان الأكبر عمراً بين الأزواج عند لحظة التسجيل، رجل بلغ من العمر 92 عاماً، أما عروسه فكانت قد بلغت 81 عاماً. وتلاه رجل آخر91 عاماً وعروسه 72 عاماً".

وأشارت المتحدثة إلى أن الأكبر سناً بين الأزواج لم يبق على قيد الحياة بعد عقد قرانه لمدة طويلة، حيث توفي في كانون الثاني/ يناير 2020، أي بعد الزواج بعدة أشهر فقط.

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