شكرا لقرائتكم خبر عن الدكتور وليد على عبد الفتاح يعلن عن افتتاح أكبر مركز لتنسيق القوام فى مصر الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور وليد علي عبد الفتاح، اخصائي السمنة والنحافة والعلاج الطبيعي والملقب بـ "رسام القوام وصانع البسمة"، عن افتتاح الفرع الثالث لمراكز "الوليد" للسمنة والنحافة في مصر الجديدة، والذي يعتبر أكبر مركز لتنسيق القوام في مصر.

وأوضح الدكتور وليد علي عبد الفتاح في حديثه لـ ”الخليج 365” أنه حريص على متابعة أحدث الأساليب والأجهزة العالمية في تنسيق القوام ويعمل جاهداً على تواجد تلك الأجهزة بالتقنيات العالمية في مصر داخل جميع فروع مراكز الوليد، لافتاً أنه يعد جميع الحالات بأن يحضر لهم كل التقنيات التي تساعدهم على تحقيق حلمهم في تنسيق القوام والرشاقة.



الدكتور وليد علي عبد الفتاح والمطرب محمد نور

وأشار أن على مرضى السمنة الألتزام فقط بتعليماته للوصول إلي أفضل النتائج المبهرة، وحتى الآن هناك الكثير والكثير من الحالات التي حققت حلم الرشاقة بخطوات بسيطة ووصلوا الي نتائج مرضيه لهم.



الدكتور وليد علي عبد الفتاح والفنانة ريم البارودي

وكشف الدكتور وليد علي عبد الفتاح إن الفرع الثالث من مراكز "الوليد" الذي تم افتتاحه حديثاً، يضم أحدث وأفضل الأجهزة العالمية لتنسيق القوام مثل أجهزة النانوتكنولوجي(النحت تساعي الأبعاد 9D) بدون أي جراحات أو أي آلام، فهو يعمل على شد الترهلات ونحت القوام، ايضا هناك جلسات المستوى الـ 16 وهو النحت رباعي الأبعاد.



الفنانة مي سليم تحرص على تهنئة الدكتور وليد علي عبد الفتاح

وأكد إن اهم ما يسعى إليه هو الحصول على القوام الصحيح مع تثبيت الوزن، فمن يتابع معه من مرضى لا يكتسبوا اي من وزنهم بعد خسارته، وتلك الميزة هي الأبرز داخل مراكز الوليد، مشيراً أنه حريص كل الحرص على ألا يزيد مريض السمنة وزنه بعد وصوله للقوام السليم، فهو يبذل مجهودا كبيراً حتى يصل به لبر الأمان فليس من المعقول أن بعد تلك الرحلة في فقدان الوزن أن نكتسبه مرة أخرى.



المطرب محمد نور يحرص على حضور أفتتاح أحدث مراكز الوليد



نجوم الفن والمشاهير في افتتاح مراكز الوليد



نجوم الفن والمشاهير في افتتاح مراكز الوليد

الجدير بالذكر إن إفتتاح الفرع الثالث من مراكز الوليد الذي تم في منطقة مصر الجديدة حضره العديد من نجوم الفن والمشاهير أمثال ريم البارودي ومي سليم والمطرب محمد نور.

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ولمزيد من المعلومات والنصائح الطبية في مجال التغذية والسمنة، يمكنك الاطلاع على صفحات مركز الدكتور وليد علي عبد الفتاح عبر "فيس بوك":

الدكتور وليد علي عبد الفتاح

https://www.facebook.com/waleed.ali.988711

https://www.facebook.com/AlwaleedCenter.EGY/

عنوان المراكز:

- مصر الجديدة: 2 ب شارع النزهة الرئيسي بجوار الرقابة الإدارية ودار الدفاع الجوي الدور الثامن شقة 16 فوق بنك قطر الوطني الأهلي.

- الفرع الرئيسي: الاسماعيلية حي الزهور بجوار مستشفى الامل امام صيدلية المنى الدور الارضي شقة 1

- الفرع الثاني: محافظة الجيزة- حدائق الهرام البوابة الاولى شارع الثروة المعدنية عمارة أ فوق صيدلية رشدي



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