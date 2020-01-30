شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو عسر الحيض وما أنواعه.. الصحة السعودية تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت وزارة الصحة السعودية عبر موقعها الرسمي، التعريف الطبي لعسر الحيض عند النساء، وأوضح التقرير أن عسر الحيض عبارة عن ألم وتشنج شديد تتعرض له بعض النساء كدليل على اقتراب موعد الحيض، أو أثناء تواجدها، وهذا الأمر يظهر عند الفتيات اللاتي تعرضن للبلوغ أي مجيء الدورة الشهرية لديهن، وهذا الأمر يستمر لمدة لا تقل عن أشهر بعد البلوغ.

وهناك العديد من أنواع عسر الحيض، ومنها:

-عسر الحيض الأولي وهذا الأمر تتعرض له بعض الفتيات في بداية البلوغ، وهنا يكون عسر الحيض تقلصات الدورة الشهرية التي تتعرض لها الكثيرات، ولا يحدث بسبب حالات مرضية، ويبدأ الألم عادةً قبل يوم أو يومين من نزول الدورة، ويتسبب هذا الأمر في الشعور بالألم في أسفل البطن، أو الظهر، ويصاحب هذا الألم الغثيان والقيء وارهاق والإسهال.

-عسر الحيض الثانوي، وهذا النوع من الألم يكون نتيجة للتعرض لاضطراب في الأعضاء التناسلية للمرأة كالإصابة بالتهاب بطانة الرحم، أو العدوى، أو أورام الرحم الليفية، أو بطانة الرحم المهاجرة.

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وهناك العديد من الأسباب المؤدية للإصابة بعسر الحيض، التي قدمتها وزارة الصحة السعودية، ومنها تقلصات أو شد في الرحم، وذلك الأمر يحدث إذا كان الرحم ينقبض بقوة، فإنه يضغط على الأوعية الدموية المجاورة، مما يؤدي إلى قطع إمدادات الأكسجين عن أنسجة الرحم العضلية.

كما أنه من الأسباب المؤدية للإصابة بعسر الحيض، هو الإصابة ببطانة الرحم المهاجرة، وفيها يخرج جزء من النسيج المُبطن للرحم، وينغرس بقناتي فالوب، أو المبيضين، أو النسيج المبطن للحوض.

ومن الأسباب المؤدية لهذا الأمر أيضا الإصابة بالأورام الليفية الرحمية، قد تصبح الزوائد غير السرطانية في جدار الرحم مصدر ألم.