التنزه نصف ساعة نهارا يحارب "اكتئاب الشتاء"

تدفع الأحوال الجوية السيئة كثيرين للإصابة باعتلال المزاج والشعور بالكآبة فيما يعرف بـ"اكتئاب الشتاء"، ويمكن علاجه بالخروج للتنزه يوميا لمدة نصف ساعة خلال النهار.



قالت الدكتورة إيريس هاوت، الطبيبة النفسية الألمانية، إن بعض الأشخاص يعانون من حالة نفسية ومزاجية سيئة خلال فصل الشتاء بسبب الظلام والغيوم والبرد القارس وهطول الأمطار.

وأوضحت أن هذه الحالة تعرف طبيا باسم "الاضطراب العاطفي الموسمي" Seasonal affective disorder، وتعرف في اللغة الدارجة باسم "اكتئاب الشتاء" Winter Blues.

وأضافت: "يحدث هذا الاضطراب بسبب قلة التعرض لضوء النهار، ما يؤدي إلى اختلال توازن الهرمونات؛ إذ تتسبب قلة التعرض لضوء النهار في زيادة إفراز هرمون الميلاتونين، الذي يؤدي إلى الشعور بالتعب والخمول".

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وتابعت: "من الأعراض الأخرى للاضطراب العاطفي الموسمي اعتلال المزاج وسرعة الاستثارة ونوبات الجوع الشديدة".



التنزه في النهار

لمواجهة اكتئاب الشتاء تنصح هاوت بالتنزه في ضوء النهار لمدة نصف ساعة يوميا؛ إذ يساعد ضوء النهار الجسم على إفراز هرمون السعادة "السيروتونين"، الذي يعمل على تنشيط الجسم وتحسين المزاج.

وقال البروفيسور أولريش هيجيرل، الطبيب النفسي الألماني، إنه إذا لم يفلح التنزه في ضوء النهار في مواجهة اكتئاب الشتاء، ينبغي حينئذ استشارة الطبيب؛ نظرا لأن هذه الأعراض قد تشير إلى أمراض عضوية مثل قصور الغدة الدرقية أو نقص فيتامين B12.

وأضاف أن هذه الأعراض قد تنذر أيضا بالإصابة باكتئاب حقيقي، خاصة إذا كانت مصحوبة بالحزن الشديد واليأس والشعور بالذنب وإهمال الذات والدراسة أو العمل وإهمال الهوايات والعلاقات الاجتماعية.

وتابع: "في هذه الحالة يتطلب الأمر الخضوع للعلاج النفسي، مع إمكانية تعاطي مضادات الاكتئاب؛ نظرا لأن عدم علاج الاكتئاب الحقيقي قد يدفع المريض للتفكير في الانتحار".