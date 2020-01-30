تايلاند تنفي إصابة رئيس الوزراء بـ"كورونا"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نفى وزير الصحة التايلاندي، أنوتين شارنفيراكول، إصابة رئيس الوزراء، برايوت تشان أوشا، بفيروس كورونا الجديد.
وزار برايوت، الأربعاء، المطار الرئيسي في بانكوك لمتابعة إجراءات مواجهة الفيروس، وشوهد وهو يرتدي قناع وجه وقائيا خلال الزيارة.
وكانت المتحدثة باسم الحكومة، نارومون بينيوسينوات، قد صرحت بأن برايوت ألغى بعض أعماله، الخميس، عقب إصابته بنزلة برد.
وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن برايوت كتب تغريدة قال فيها: "قمت بإجازة مرضية بناء على أوامر الطبيب لأنني مصاب بالبرد".
يشار إلى أن تايلاند سجلت 14 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا.
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