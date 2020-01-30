أطباء يكشفون سر الشعر الجميل ويحذّرون من كثرة استعمال الشامبو

يحلم الجميع بشعر جميل وكثيف، ولكن قلة من الأشخاص يعرفون كيفية جعل مظهر شعورهم جذاب، حيث أكد الأطباء أن ذلك لا يعتمد على التغذية السليمة فحسب، ونصحوا بعدم غسل الشعر بالشامبو يوميا، حيث من الأفضل القيام بذلك كل ثلاثة أيام، وفي حال أردت قبل تلك الفترة غسل شعرك، قم باستخدام الماء البارد دون استخدام الشامبو، وأضافوا أنه من الجيد وضع زيت جوز الهند أو زيت اللوز بعد كل حالة غسيل، عندها سيصبح الشعر لامعا وجميلا.

كما نصح الخبراء بعدم تمشيط الشعر وهو رطب، ومن الأفضل لف الرأس بمنشفة لمدة 15 دقيقة حتى يتم امتصاص الرطوبة. بالإضافة إلى ذلك من الجيد تمشيط الشعر ثلاثة مرات يوميا، الأمر الذي يؤدي إلى نمو أفضل، ومن النصائح أيضا، تقليل استخدام مجففات الشعر والمكاوي قدر الإمكان، لأن ذلك يؤدي إلى جفاف الشعر وفقدانه رونقه، كما يجب أن يتم قص نهايات الشعر التالفة كل ثلاثة أشهر، وعدم صبغ الشعر باستخدام المواد الكيميائية.

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