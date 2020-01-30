لندن - لايف ستايل
يحلم الجميع بشعر جميل وكثيف، ولكن قلة من الأشخاص يعرفون كيفية جعل مظهر شعورهم جذاب، حيث أكد الأطباء أن ذلك لا يعتمد على التغذية السليمة فحسب، ونصحوا بعدم غسل الشعر بالشامبو يوميا، حيث من الأفضل القيام بذلك كل ثلاثة أيام، وفي حال أردت قبل تلك الفترة غسل شعرك، قم باستخدام الماء البارد دون استخدام الشامبو، وأضافوا أنه من الجيد وضع زيت جوز الهند أو زيت اللوز بعد كل حالة غسيل، عندها سيصبح الشعر لامعا وجميلا.
كما نصح الخبراء بعدم تمشيط الشعر وهو رطب، ومن الأفضل لف الرأس بمنشفة لمدة 15 دقيقة حتى يتم امتصاص الرطوبة. بالإضافة إلى ذلك من الجيد تمشيط الشعر ثلاثة مرات يوميا، الأمر الذي يؤدي إلى نمو أفضل، ومن النصائح أيضا، تقليل استخدام مجففات الشعر والمكاوي قدر الإمكان، لأن ذلك يؤدي إلى جفاف الشعر وفقدانه رونقه، كما يجب أن يتم قص نهايات الشعر التالفة كل ثلاثة أشهر، وعدم صبغ الشعر باستخدام المواد الكيميائية.
وقد يهمك أيضًا:
كانت هذه تفاصيل خبر أطباء يكشفون سر الشعر الجميل ويحذّرون من كثرة استعمال الشامبو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.