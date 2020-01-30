شكرا لقرائتكم خبر عن يجب استثمار فصل الشتاء فى إنقاص الوزن.. الدكتورة دعاء سهيل تؤكد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتساءل كثيرون لماذا نشعر بالجوع سريعا وباستمرار فى فصل الشتاء، ويعتقد البعض أن فصل الشتاء لا يمكن من خلاله إنقاص الوزن، بل يتم اكتساب المزيد من الكيلوجرامات على مدار الفصل.

الدكتورة دعاء سهيل استشاري التغذية العلاجية والتخسيس والتجميل، وصاحبة مبادرة مصر بدون سمنة، وأول من أسس فكرة التخسيس أون لاين، توضح في التقرير التالي كيف نستثمر فصل الشتاء في انقاص الوزن.

وأوضحت الدكتورة دعاء سهيل فى حديثها لـ"الخليج 365" أن فصل الشتاء عكس ما يعتقد كثيرون، هو فرصة كبيرة لإنقاص الوزن، وعلينا استثمار هذا الفصل في خفض العديد من الكيلوجرامات، حيث أنه في فصل الشتاء دائما درجة حرارة الجسم تكون أعلى من درجة حرارة المناخ، فحتى يستطيع الجسم ان يشعر بالتدفئة يبذل المزيد من الطاقة فيقوم بحرق المزيد من الدهون وهضم الطعام لذا نشعر بالجوع سريعاً.



اسباب تجعل الشتاء فرصة كبيرة لإنقاص الوزن

واشارت إلى أنه يجب تنظيم مواعيد ثابتة لتناول الطعام وأن يكون هناك وجبات خفيفة بين الثلاثة وجبات، على أن تكون تلك الوجبات عبارة عن سعرات سالبة مثل الخيار أو الكابوتشي وغيره، ويجب أن تنتهى وجبة العشاء في السادسة أو السابعة مساء على الأكثر، وليس هذا فحسب فمع كورس التخسيس المناسب لفصل الشتاء يمكن خفض الوزن بمنتهى السهولة ودون أى حرمان.



كيف يمكن استثمار فصل الشتاء في إنقاص الوزن؟

ولفتت إن كورس الشتاء يجب أن يحتوى على مجموعة من الألياف مثل السيليوم والبيسيلوم والتى تظل موجودة فى المعدة لمدة 14 ساعة كاملة وبالتالى لا نشعر بالجوع فى تلك المدة فإذا تناولنا تلك الألياف قبل أخر وجبة فلا نشعر بالجوع من الساعة السادسة مساء حتى الساعة الثامنة صباحا وهو موعد الإفطار، أيضا يجب أن يحتوى كورس الشتاء على مجموعة من الحوارق حتى يتم حرق الدهون العنيدة الموجودة فى الجسم، وبالتالى يتم إنقاص الوزن فى فصل الشتاء بمنتهى السهولة.

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