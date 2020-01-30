شكرا لقرائتكم خبر عن هل يحميك ارتداء الكمامة خلال الرحلات الجوية من عدوى كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثار فيروس كورونا الكثير من القلق الأيام الماضية وسط استمرار انتشاره فى العديد من دول العالم وظهور حالات للإصابة، ومع تعليق الخطوط الجوية البريطانية رحلاتها إلى الصين وتحذير وزارة الخارجية من جميع رحلات السفر إلى البلد الذى نشأ فيه الفيروس القاتل يشعر العديد من المسافرين بالقلق من إمكانية الوقاية.

تسبب فيروس كورونا فى مقتل 132 شخصًا على الأقل وإصابة ما يقرب من 6000 شخص بعد اكتشافه لأول مرة فى ووهان، بالصين فى نهاية عام 2019، ومع انتشار الفيروس بسرعة كبيرة، يبذل الكثير من الأشخاص قصارى جهدهم لمنع الإصابة به، وتنتشر الآن أقنعة الوجه فى الصين، وقد اعتاد كثير من المسافرين على ارتدائها على الرحلات الجوية وفى المطار أيضًا.

لكن طرح موقع express تساؤلا عن هل ارتداء الكمامات على الوجه عند التوجه إلى المطار يحمى من فيروس كورونا؟ ووفقًا للخبراء فإن ارتداء القناع ليس الطريقة الأكثر فعالية لتجنب الإصابة بالفيروس.

وقال الدكتور جيك دونينج، رئيس قسم الإصابات الناشئة والأمراض الحيوانية المنشأ فى إدارة الصحة العامة فى إنجلترا، "تلعب أقنعة الوجه دورًا مهمًا للغاية فى الإعدادات السريرية، مثل المستشفيات، ومع ذلك هناك القليل من الأدلة على الاستفادة الواسعة من استخدامها خارج هذه الإعدادات السريرية.

وأضاف "يجب ارتداء أقنعة الوجه بشكل صحيح، وتغييرها بشكل متكرر، وإزالتها بشكل صحيح، والتخلص منها بأمان مع سلوك النظافة العامة الجيد حتى تكون فعالة.

وتُظهر الأبحاث أن الامتثال لهذه السلوكيات الموصى بها يقلل بمرور الوقت فرص الإصابة عند ارتداء أقنعة الوجه لفترات طويلة، فمن الأفضل للأشخاص المهتمين بكيفية انتقال الأمراض المعدية إعطاء الأولوية للنظافة الشخصية والتنفسية والنظافة الشخصية لليدين".

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وتنصح الهيئة الأمريكية للوقاية من الأمراض والوقاية منها (CDC) فقط بالأقنعة الجراحية للمرضى الذين يُعتقد أنهم مصابون بالفعل بفيروس التاجى والأخصائيين الطبيين الذين يعالجونهم، وأن هذه الأقنعة قد توفر طبقة إضافية من الحماية إذا ارتديها شخص مصاب بالفعل.

نصائح للمسافرين لتجنب فيروس كورونا

ووفقا لتقارير الوقاية الصحية فإنه يجب أن يتأكد المسافرون من غسل اليدين بالصابون والماء والحد من ملامسة وجوههم قدر الإمكان، كما أن الكثير من أطقم المقصورة لعدد من شركات الطيران يرتدون الآن أقنعة جراحية، ومع ذلك فإن مركز السيطرة على الأمراض ينصح موظفى شركات الطيران أيضا بغسل أيديهم بشكل متكرر واستخدام مطهر اليدين المعتمد على الكحول.

إذا اخترت استخدام قناع للوجه الجراحى، ينصح الخبراء بتغييره بانتظام لتجنب الالإصابة بالفيروس، وتتخذ مطارات وشركات الطيران البريطانية تدابير للحد من انتشار فيروس كورونا.

ومن جانبها قالت الصحة العامة في إنجلترا إن الخطر على عامة المملكة المتحدة "منخفض"، اعتبارا من يوم الثلاثاء، تم الانتهاء من 97 اختبارا فى المملكة المتحدة، جميعها سلبية.

وأعلنت الهيئة الحكومية، أمس الثلاثاء، عدم وجود حالات مؤكدة فى المملكة المتحدة أو لمواطنين بريطانيين فى الخارج، ولا يزال الخطر على الجمهور منخفضًا.

وكشفت شركة الخطوط الجوية البريطانية (بريتيش إيرويز) اليوم عن توقفها عن جميع الرحلات الجوية من وإلى البر الرئيسى للصين، حيث إن المخاوف من تفشى فيروس كورونا قد تصبح وباءً عالميًا.