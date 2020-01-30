شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أشياء لا تفعلها بعد تناول الطعام مباشرة.. منها أكل الفاكهة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هناك العديد من الأخطاء التى نرتكبها بعد تناول الطعام، دون أن تدرك تأثيرها على صحتك، ومن هذه الأشياء تناول الفاكهة بعد الأكل، حيث إن هذا الأمر يمنع امتصاص العناصر الغذائية المهمة من الفاكهة، ويؤثر على هضمها بشكل جيد، وهناك أخطاء أخرى نرتكبها دون أن ندرك نتعرف عليها فى السطور التالية، وفقاً لموقع "تايمز أوف إنديا".

5 أشياء لا تفعلها بعد تناول الطعام مباشرة

تناول الفاكهة بعد وجباتك

الفواكه صحية للغاية بالنسبة لك، ولكن إذا كنت تريد التغذية الصحيحة، فمن المهم أن تتناولها بالتوقيت الصحيح، ومن الأفضل تناول الفواكه على معدة فارغة، أو بعد فترة من تناول وجبتك وليس بعدها مباشرة.

تناول الفاكهة مباشرة بعد الوجبات قد يحد من امتصاصها ويؤدى إلى مشاكل بالجهاز الهضمى.

النوم مباشرة بعد الوجبات

بعد تناول الوجبة الغذائية لا يزال جسمك فى منتصف هضم الطعام، حيث إن الاستلقاء أو النوم يعطل الهضم لأنك لم تعد فى وضع مستقيم، وهذا يجعلك تشعر بعدم الراحة والألم المزمن وانتفاخ البطن ومشاكل أخرى.

Advertisements

تدخين السجائر

التدخين واستهلاك التبغ أمر سيئ ولكن كثيرا من المدخنين لديهم هذه العادة للتدخين بعد وجبة الطعام، إلا أن التدخين والتبغ أصعب نسبيًا على المعدة والمواد المسرطنة التي تستنشقها على طول الطريق يمكن أن تثير تهيج جدار الأمعاء والأمعاء وتؤدي إلى مشاكل مثل التهاب القولون العصبي والتهابات الأمعاء على المدى الطويل.

هناك أيضًا تأثير جانبي ضار آخر، وفقا للدراسات ، فحتى تدخين سيجارة واحدة بعد الوجبة له نفس الآثار مثل تدخين 10 سجائر في وقت واحد.

تخفيف حزامك بعد تناول الطعام

لا تخفف حزامك بعد تناول وجبة شهية، وأكدت عدد من الدراسات أن تخفيف حتى كميات قليلة من الضغط داخل وحول المعدة يمكن أن يعطل عملية الهضم، ما قد يؤدى إلى مشاكل.

شرب الماء

يجب أن تكون المحافظة على رطوبتك من أولوياتك دائمًا ولكن تناول مشروب بعد وجبات الطعام ليس مفيدًا حقاً، ويمكن أن يؤدي استهلاك الماء بعد الوجبات إلى تخفيف إفراز عصير المعدة والإنزيمات، مما قد يؤدي إلى زيادة الحموضة، بنفس الطريقة، بما في ذلك الكافيين أو الشاي، يمكن أن تؤدي إلى مشاكل في امتصاص الحديد، والتي لديك مع وجبات الطعام الخاصة بك.