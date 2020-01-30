شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أطعمة غنية بالبوتاسيوم تخفض ضغط الدم والان مع التفاصيل

الخميس 30 يناير 2020

يعد ارتفاع ضغط الدم من الأمور الخطيرة التي قد تهدد الحياة، وثبت علمياً أن الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم تساعد في خفض قراءة ضغط الدم، لذلك يجب تضمينها في نظامك الغذائي.



وذكرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية عن جمعية ضغط الدم في المملكة المتحدة، أن المشكلة الحقيقية أن الكثير من الناس لا يدركون أنهم مصابون بضغط الدم المرتفع، لأن الأعراض نادراً ما تكون ملحوظة.

وأضافت: "إذا كان ضغط دم الشخص مرتفعاً جداً، فإنه يضع ضغطاً إضافياً على الأوعية الدموية والأعضاء الحيوية الأخرى مثل القلب والدماغ والكليتين، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض صحية خطيرة مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية".

وأوضحت الجمعية أن السبب الدقيق لارتفاع ضغط الدم غير معروف، ولكن هناك عدداً من العوامل التي يمكن أن تزيد من خطر إصابة الشخص بهذا المرض، وأحدها هو نتيجة تناول كمية كبيرة من الملح في طعامك، لأن الملح يرفع ضغط الدم.

لذلك عندما يتعلق الأمر بمنع أو خفض ضغط الدم المرتفع، فإن إجراء تغييرات في نظامك الغذائي مهم للغاية، ولذلك أوصت الهيئات الصحية حول العالم بتقليل كمية الملح في طعامك، وتناول الكثير من الفواكه والخضراوات.

ويعد تناول الكثير من الفواكه والخضراوات أمرًا مهمًا لضغط الدم، نظرًا لأنها غنية بالمعادن الأساسية، خصوصاً البوتاسيوم.

وأوضحت جمعية ضغط الدم في المملكة المتحدة أن البوتاسيوم هو معدن رئيسي يعتمد عليه الجسم بشدة ليعمل بشكل صحيح، فيساعد على خفض ضغط الدم من خلال موازنة الآثار السلبية للملح، كما يساعد الكليتين على التحكم في ضغط الدم عن طريق التحكم في كمية السائل المخزن في جسمك. فكلما زادت السوائل ارتفع ضغط الدم.

ويحتاج البالغون إلى 3500 ملليجرام من البوتاسيوم يومياً، ويمكن أن تسهم الأطعمة الـ5 التالية بشكل كبير في تحقيق ذلك:

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البطاطا الحلوة

تحتوي البطاطا الحلوة متوسطة الحجم على 541 ملليجراما من البوتاسيوم، كما أنها منخفضة الدهون، ومصدر جيد للكربوهيدرات المعقدة والألياف.

ماء جوز الهند

يحتوي كوب واحد من ماء جوز الهند على 600 ملليجرام من البوتاسيوم. وهو أيضًا مصدر جيد للماغنيسيوم والكالسيوم والصوديوم والمنجنيز.

فول الصويا

كوب واحد من فول الصويا يوفر 676 ملليجراما من البوتاسيوم. وهي أيضا مصدر كبير لفيتامين والماغنيسيوم والمنجنيز وفيتامين ك.

جذور الشمندر

كوب واحد من الشمندر المغلي يمكن أن يمنحك ٥١٨ ملليجراما من البوتاسيوم. وتحتوي الخضراوات الجذرية أيضًا على النترات التي ثبت أنها تدعم وظيفة الأوعية الدموية وصحة القلب بشكل عام.

الرمان

رمانة واحدة تحمل 666 ملليجراما من البوتاسيوم، كما أنها مليئة بفيتامينيْ "ج" و "ك"، وكذلك الفولات، وتحتوي على نسبة بروتين أعلى من معظم الفواكه.